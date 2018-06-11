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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محنة مغربيات بحقول إسبانيا

محنة مغربيات بحقول إسبانيا

الاثنين 11 يونيو 2018 - 02:45

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1 - هسبريسية الاثنين 11 يونيو 2018 - 03:18
أين وزير الهجرة ...أينك يا بنعتيق ...كل ما نطلبه خطاب صغير يُشعر المرأة المغربية الفقيرة أنها محصنة ...لا نريد حفلات لمغاربة العالم ...نريد فقط مواقف تمنحنا الكرامة ...كرامة المرأة المغربية
شكرا هسبريس
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