24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
11/06/2018
الأيام القادمة
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:12
|19:43
|21:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
- تصريح "مُؤلـم" لعـامل مغربي بإسبانيـا
- آيت جودي يخلف الطاوسي في تدريب شباب بلوزداد
- مهنيون شباب يتدارسون انتخابات مجلس الصحافة
- السعودية والإمارات والكويت يدعمون الأردن بـ 2.5 مليار دولار
- شهادة صادمة .. عاملة مغربية حامل تتعرض لاعتداء جنسي بإسبانيا
العلوي يتحدث عن حكم الحسن الثاني في كتاب "الملك المظلوم" (5.00)
أطباء الأسنان يشكون ثقل الضرائب ويعدون الحكومة بصيف ساخن (5.00)
- شهادة صادمة .. عاملة مغربية حامل تتعرض لاعتداء جنسي بإسبانيا - (102)
- برلمانيون يطالبون برفع قيمة هبات الدولة للأحزاب إلى 50 مليونا - (79)
- وفد مغربي جديد يطير إلى تل أبيب للاحتفال بذكرى تأسيس "إسرائيل" - (78)
- الحكومة تحقق في "احتجاج مفبرك" ضد أخنوش بحضور الملك - (74)
- قرار مفاجئ .. وزارة الصحة تنهي مهام 6 مسؤولين كبار دفعة واحدة - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تزيين أحياء مدينة بن جرير
الاثنين 11 يونيو 2018 - 18:00