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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صلاة التراويح من كندا

صلاة التراويح من كندا

الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ABDERRAHMAN الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:44
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
والله العظيم لقد أحببت هذا الشيخ الشاب الجليل السيد ياسين. إنه عملة جد ناذرة: إنسان جد خلوق، له قراءة من أجمل ما سمعت في حياتي خاصة وأنه يتقن قواعد التجويد. وأشهد أنه حافظ لكتاب الله ليس كباقي القراء. فمنذ بداية شهر رمضان لم يخطيء ولو مرة واحدة، فقلما تجد أمثال هذا الشاب حفظه الله من كل مكروه.
نتمنى له التوفيق والنجاح.
عبدالرحمان - منتريال
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