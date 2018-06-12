24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1219:4321:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حكومة العثماني .. الجدار الآيل للسقوط (5.00)

  2. تدخل للقوة العمومية يعطب عمالا محتجين بطنجة (5.00)

  3. شذرات من ذاكرة صحافي .. مقتطفاتٌ عفوَ الخاطر (5.00)

  4. استطلاع: 90% يعتبرون الأعمال التلفزيونية الرّمضانية "ضعيفة" (5.00)

  5. نهاية قصة "كنز سرغينة" .. الدرك الملكي يباشر التحقيق القضائي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ضريح الولي لحسن العايدي

ضريح الولي لحسن العايدي

الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:05

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - mouktadi abderrazak الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 14:40
هذا الولي الصالح العلامة رحمه الله واسكنه فسيح جناته ماذا ترك لنا من علم ومعادلات رياضية وابتكارات ينتفع بها هذا الشعب ؟ ان هؤلاء الأولياء الصالحين قد ماتوا جميعا ورفع عملهم إلى الله .فلا داعي لانفاق المال العام على الاموات والنوام بقبة البرلمان فالجميع سواسية والكل بقبته منهم الاموات النوام . كفى من استحمار الشعب المغربي ولكم نتيجة القبة ما وقع بسرغينة بالأمس .لك الله يا وطني انشري هسبريس مشكورة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
2 - الفقيه الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:31
اصرفوا هذه الاموال في ما يرجع علي البلاد بالنفع و لا سيما الضعفاء الذين هم في أمس الحاجة من مساعدة والتفاتة عاطفية في الأعياد والمواسيم. اما سيدي العيدي وسيدي مسعود والمولى إدريس الأكبر والازهر و سيدي بتدشين...الخ فوالله ثم والله لن ينفعن احد ولن يقضين حاجة محتاج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - حسن الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:39
إتقو الله شكون هاذا؟ واش مابغيتوا تفيقو من الشرك ديالكم...لن يغني عنه من الله إلا عمله...أما ديك الصباغة والكنية لن تنفعه في عالم البرزخ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
4 - عبد الحق الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:42
لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى والله المستعان زيارة الأضرحة حرام يعباد الله إتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ماعملت وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.