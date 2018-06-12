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كُتّاب وآراء
ضريح الولي لحسن العايدي
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - mouktadi abderrazak الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 14:40
هذا الولي الصالح العلامة رحمه الله واسكنه فسيح جناته ماذا ترك لنا من علم ومعادلات رياضية وابتكارات ينتفع بها هذا الشعب ؟ ان هؤلاء الأولياء الصالحين قد ماتوا جميعا ورفع عملهم إلى الله .فلا داعي لانفاق المال العام على الاموات والنوام بقبة البرلمان فالجميع سواسية والكل بقبته منهم الاموات النوام . كفى من استحمار الشعب المغربي ولكم نتيجة القبة ما وقع بسرغينة بالأمس .لك الله يا وطني انشري هسبريس مشكورة
2 - الفقيه الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:31
اصرفوا هذه الاموال في ما يرجع علي البلاد بالنفع و لا سيما الضعفاء الذين هم في أمس الحاجة من مساعدة والتفاتة عاطفية في الأعياد والمواسيم. اما سيدي العيدي وسيدي مسعود والمولى إدريس الأكبر والازهر و سيدي بتدشين...الخ فوالله ثم والله لن ينفعن احد ولن يقضين حاجة محتاج.
3 - حسن الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:39
إتقو الله شكون هاذا؟ واش مابغيتوا تفيقو من الشرك ديالكم...لن يغني عنه من الله إلا عمله...أما ديك الصباغة والكنية لن تنفعه في عالم البرزخ.
4 - عبد الحق الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:42
لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى والله المستعان زيارة الأضرحة حرام يعباد الله إتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ماعملت وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه
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