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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مباشر: قمة ترامب وكيم

مباشر: قمة ترامب وكيم

الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 00:35

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1 - riad الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 00:51
دارو صلة الرحم فهاذ العواشر..و البلدان المسلمة كترزي وحدا فالأخرى... هذا هو اخر الزمان!
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