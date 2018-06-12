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كُتّاب وآراء
مباشر: قمة ترامب وكيم
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 00:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - riad الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 00:51
دارو صلة الرحم فهاذ العواشر..و البلدان المسلمة كترزي وحدا فالأخرى... هذا هو اخر الزمان!
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