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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | هذا موعد عيد الفطر بالمغرب

هذا موعد عيد الفطر بالمغرب

الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 14:23

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - حميد الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 14:39
انا متؤكد ان المغرب سيكمل رمضان 30يوما وأول ايام العيد يوم السبت ان شاء الله
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-3
2 - عبدو من الرباط الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 14:39
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هاد الشي الي كنعرفو
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8
3 - علي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 14:39
نهار الخميس ماشي بعيد
فلننتظر الى يوم الخميس
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-1
4 - ايت بن خطور الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 14:43
قال تعالى"لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون"يس اية 40
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