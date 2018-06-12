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كُتّاب وآراء
هذا موعد عيد الفطر بالمغرب
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 14:23
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - حميد الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 14:39
انا متؤكد ان المغرب سيكمل رمضان 30يوما وأول ايام العيد يوم السبت ان شاء الله
2 - عبدو من الرباط الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 14:39
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هاد الشي الي كنعرفو
3 - علي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 14:39
نهار الخميس ماشي بعيد
فلننتظر الى يوم الخميس
فلننتظر الى يوم الخميس
4 - ايت بن خطور الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 14:43
قال تعالى"لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون"يس اية 40
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