24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1219:4321:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حكومة العثماني .. الجدار الآيل للسقوط (5.00)

  2. تدخل للقوة العمومية يعطب عمالا محتجين بطنجة (5.00)

  3. شذرات من ذاكرة صحافي .. مقتطفاتٌ عفوَ الخاطر (5.00)

  4. استطلاع: 90% يعتبرون الأعمال التلفزيونية الرّمضانية "ضعيفة" (5.00)

  5. نهاية قصة "كنز سرغينة" .. الدرك الملكي يباشر التحقيق القضائي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ليلة القدر بمراكش

ليلة القدر بمراكش

الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:30

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - choraim الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 15:56
الحمد لله على نعمة الإسلام، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى، و من كان يعبد الله سبحانه وتعالى فإنه حي لا يموت و لا ينقضي أجله ، إخواني اخواتي كما قالت السيدة المنقبة في آخر الفيديو، امرنا الله عز وجل بالصلاة من عشر سنين الى الممات و لم يأمرنا بها في رمضان فقط، الله اهدي شبانا للصلاة في رمضان و في غير رمضان، آمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.