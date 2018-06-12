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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة .. كنز وملائكة

مغاربة .. كنز وملائكة

الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 18:37

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - خديجة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 18:50
المغاربةاجتمع عليهم الفقر والجهل واصبحوا يصدقون اي شيء
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13
2 - جهل أمة الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 18:51
إدا وجدت فقر وجهل في قرية فاهجرها ولا تدخلها وقاطعها.
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9
3 - شعب المداويخ الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 18:53
لايمكن رؤية الملائكة ولا الجن والكنز المرصود خرافة يستغلها المشعوذون لابتزاز الجهلاء الطامعين في أموال هي نسج خيال .
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4 - محمد عزوز الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 18:58
حياتكم كلها كتقلبو على السهلة، والله لا لقيتوها. العمل الشاق وحده بعد التوكل على الله يجب النتيجة، أم أنتم قلبوا على الكنوز و قاطعو لحليب على نص درهم باش تربحو و باز وألف باز.
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