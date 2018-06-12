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كُتّاب وآراء
بن قنة .. خاوا ماشي عداوة
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 23:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - راصد الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 23:21
الأخت خديجة من الجزائر الشقيقة ألف تحية لك و للشعب الجزائري.
2 - magharibi الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 23:29
ديما خاوا خاوا ماشي عداوة
Thanks a lot
Thanks a lot
3 - مواطن من المهجر الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 23:29
الأخت المحترمة خديجة خطابها أخوي إسلامي لكن هذه اللغة لا يفهمها جنرالات الشر حكام الجزائر
أطلب من الأخت خديجة أن تقولها بالفرنسية ربما تفهمها الطغمة الحاكمة في المرادية
أطلب من الأخت خديجة أن تقولها بالفرنسية ربما تفهمها الطغمة الحاكمة في المرادية
4 - الشاوي الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 23:33
شكرا للأخت خديجة بن قنة و حض سعيد للمنتخبات العربية.
5 - hayat الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 23:39
حبيبتي خديجة بنقنة!
صحافية قديرة كنت اتتبع نشراتها منذ كانت في قناة جزائرية.
احبك في الله. لك مني و من المغاربة كل الود و الاحترام.. اطال الله عمرك و حفظ الله بلدنا المغرب وبلد الجزائر من كل سوء. وندعو الله ان يوحد صفوفنا..
صحافية قديرة كنت اتتبع نشراتها منذ كانت في قناة جزائرية.
احبك في الله. لك مني و من المغاربة كل الود و الاحترام.. اطال الله عمرك و حفظ الله بلدنا المغرب وبلد الجزائر من كل سوء. وندعو الله ان يوحد صفوفنا..
6 - musrapha الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 23:53
فيك الخير أ مدام ..... المغرب كبير على قريش والأيام بيننا
7 - ابونزار الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 23:54
الأخت خديجة
انت أيقونة الجزائر وجوهرة الجزيرة
نكن لك كثيرا من الحب والتقدير والاحترام
كل المغاربة يفتخرون بك كإعلامية لا يشق لها غبار
لو كنت وزيرة الخارجية لوجدنا حلا للقطيعة ولمشكل الصحراء المغربية ولفتت الحدود ، وتعانق الإخوة ،
شكرًا لك سيدتي
ومع كثير من المودة
ابو نزار من باريس
انت أيقونة الجزائر وجوهرة الجزيرة
نكن لك كثيرا من الحب والتقدير والاحترام
كل المغاربة يفتخرون بك كإعلامية لا يشق لها غبار
لو كنت وزيرة الخارجية لوجدنا حلا للقطيعة ولمشكل الصحراء المغربية ولفتت الحدود ، وتعانق الإخوة ،
شكرًا لك سيدتي
ومع كثير من المودة
ابو نزار من باريس
8 - اكرم الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 23:55
الأخت خديجة إعلامية متميزة فشكرا لك على عواطفك واتمنى لك مسيرة موفقة
9 - Amine dz الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 23:57
عبد القادر عياض و فيروز زياني و وهيبة بوحلايس وحفيظ دراجي و لخضر بريش و وسيلة عولمي و ليلى سماتي وبوعلام بينو مشيارة و مجيد بوطمين و حسينة اوشان و محمد الوضاحي و اسماعيل بوعبد الله ووووووو القائمة طويلة //// حداري ستدعمون الاخوة المغاربة و اقسم انهم سيقابلوننا بالشتم ..........الم يهجمو على بلومي و نعتوه باقبح الاوصاف ///// انشر اخي جزاك الله خيرااااا
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