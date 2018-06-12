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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | هل يحتضن المغرب المونديال؟

هل يحتضن المغرب المونديال؟

الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 23:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Bahari.Montpellier الأربعاء 13 يونيو 2018 - 00:01
الحل هو أن يطلب لقجع من رئيس الكاف أن يطلب دعم دول القارات التي تنوي الترشح مستقبلا مقابل أن يضمن لهم أغلب أصوات الدول الإفريقية، رغم أن المسؤولين السياسيين في المغرب لا يستحقون هذا التنظيم لكن الشعب في أمس الحاجة إليه وإن شاء الله ستنفوز به.﻿
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2 - عيلان قدور الأربعاء 13 يونيو 2018 - 00:02
مشروع غير محسوب العواقب الهدف منه تحويل الرأي العام عن المشاكل الكبيرة التي يعاني منها البلد في مختلف القطاعات وعلى كل المستويات .
Soyons sérieux et raisonnables pour voir la réalité en face
الفيفا سوف لن تمطر المغرب بالدولارات .
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3 - KITAB الأربعاء 13 يونيو 2018 - 00:09
من رابع المستحيلات، وإلا كنا كمريض ينظر إلى المرآة فيتراءى له شخصه معافى، وتحياتي
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