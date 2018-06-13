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كُتّاب وآراء
تفاصيل فاجعة طنجة
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 00:21
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - حلالة 59 الأربعاء 13 يونيو 2018 - 00:34
انا لله و انا اليه راجعون. اللهم...........عجز اللسان عن التعبير
2 - martin pres du kiss الأربعاء 13 يونيو 2018 - 00:41
jusqu'a quand les sapeurs pompiers arrivent a temps pour sauver des vies...jusqu'a quans nos pompiers feront leur travail avec conscience et arrivent des le 1er coup de telephone...il ne sont sur le lieu du sinistre qu'apres que le benivoles feront la moitié ou meme la totalité du boulot..ils ne sont jamais disponibles...avec un materiel archaique..et vieux comme le temps..combien de vie est partie par leur faute..leur nanchalance.leur jemonfoutisme..s'ils etaient là quand on les a appelé..ces enfants seront sauvés eux ,les pompiers peuvent franchir le feu,la fumee.ils sont draissés pour ça...les cityens ,non ...ils peuvent eteindre le feu d'accord.mais sauver des vies..c'est le travail des pompiers....pauvres enfanrs ALLAH YARHAMHOUM...WA YSABBAR WALIDIHOUME...
3 - خالد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 00:51
اضن ان هناك اموال طاءلة تصرف على تكوين رجال المطافئ. ولكن بدون جد وى داءما الوصول الى مكان الفاجعة حتى يفوت الاوان يجب على المسوولين عن القطاع ااعادة النظر في هادا المجال.
4 - ولد الشعب الأربعاء 13 يونيو 2018 - 00:56
ان لله وان البه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمهم واغفر لهم وارزق اهلعن الصبر والسلوان. مع الاسف هدا ما هو الا نتيجة للاهمال والا مبالات والا مسؤولية من طرف الكل....
5 - mohssine الأربعاء 13 يونيو 2018 - 00:59
انا لله و انا اليه راجعون. اللهم.......
6 - المحتار الأربعاء 13 يونيو 2018 - 01:12
يجب جذر استيراد البطاريات و الشارجورات اللتي لا تتوفر على السلامة. كما يجب توقيف الشارجور و توقيف التيار الكهربائي عنه عنذ نهاية الشارج. ..
7 - يوزارسيف الأربعاء 13 يونيو 2018 - 01:16
إنا لله وإنا إليه راجعون .لكن هناك سؤال يطرح بشدة هل تفكر الدولة يوما ما في أسباب هذه الفاجعة التي أصبحت تتكرر بدون التفكير في المسببات ..ليس رجال المطافي.السبب هو الشاحن الصيني الرخيص الثمن .لماذا لا تتحرك الحكومة لمنع هذه السلع التي تسبب الهلاك في بلادنا. ؟؟ وأذكر هنا بعض لعب الأطفال التي بها ضوء ليزر أو أشعة تحت الحمراء أو فوقها التي تسببت و لازالت في العمى لأطفالنا ؟! و لازالت تباع علنا .متى ستمنع هذه السلع الهالكة ؟ أو أن المواطن المغربي أصبح رخيصا إلى هذا الحد؟!
8 - غيور الأربعاء 13 يونيو 2018 - 01:32
المشكل والامبالات تبدأ من الأسرة والمجتمع.وعدم إبلاغ السلطات في الوقت المناسب.الله يرحم
9 - امين الأربعاء 13 يونيو 2018 - 01:49
الى المسمى خالد وهل تظن ان رجال المطافئ من الجن لدرجة مع اشتعال النار يحضرون. المشكل ليس في التكوين في ان كل مدينة مهما بلغ كبرها تجد فيها مركز او اثنين على الاكثر لرجال المطافئ او كمل معندك..جرب نتا شعل فشي حاجة العافية وبعد عليها غي بعشرين مترو ورجع طفيها غاتلقاها مشات بمعنى العافية ماكاتعطيكش وقت بزاف زائد غي باش المواطن يعلمهوم راه حتى كايحاول مع العافية وماكايقدرش عليها عاد كايتاصل بهم وكايعطيهم كاع المعلومات اش واقع او فين وشحال الضحايا عاد كيتحركو وهادشي كامل خصو وقت بلا ماتنسى شحال بعيد المركز ديالهم على مكان الحريق اذن ماخصناش نبقاو حتى الاقدار نمسحوها فرجال المطافئ
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