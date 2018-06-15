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كُتّاب وآراء
ماء العينين .. تيار بنكيران
الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - متابع الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:24
هاد الحزب مخربقين السياسة والمغاربة ماتشدهم حتى على شي طريق.ماتعرفهم لاحكومة ولا سياسة. لا حول ولا قوة الا بالله. هادي هي الاضافة النوعية ديال الاسلام السياسي
2 - meme الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:40
صدعتي لينا راسنا بهذا الحزب و بن كيران ديالك صافي انتهيتم ناس لا تفهمون في السياسة و ماعندكم فلوس انتم طامعين في الشعب تغناو منه مع العلم الناس الفاهمين و الواعين بالسياسة مدخلوش للوزارة جايبين بن كيران و اليتيم و الخلفي لا علاقة .اين هو باها و امثاله ؟ تمتعوا بالخلصه و الفيلات و خدموا اهلكم و ذويكم و حطوا البرادع و ستسالون عن النعيم منين جاكم
3 - غريب في بلادي الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:43
تياركم كلكم فشل في فشل والدليل تبريراتكم الواهية كل مرة تطلون بها علينا .اصمتوا كرهنا نعيقكم عفوا نقيقكم ...... لو كانت لكم غيرة وحرقة على البلاد لاصلحتم وقلتم لنا من يملك ثروة البلاد أو استقيلوا لكن فضلتم مصالحكم الشخصيه والمال والكرسي حسبنا آلله ونعم الوكيل فيكم
4 - Abou majd الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:51
خاصك شي حقيبة لتصمتي الى الابد وتختفي في مكان ما من العالم كما صمت ولعلو ومن معه واليوسفي ومن معه وكثير غيرهم
الله يعفو كالس على المائدة وتقول خاص الملحة والكامون نسيت اللحم راه حرام ايوا نوض راه مواليت حلال بالفجل
الله يعفو كالس على المائدة وتقول خاص الملحة والكامون نسيت اللحم راه حرام ايوا نوض راه مواليت حلال بالفجل
5 - wood الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:51
صحيح ان حزب الباجدة كان يعمل على الارض و يتواصل مع بالمواطنين بخلاف الاحزاب الأخرى فقط لأن المخزن سمح له بذلك . فالمخزن هو مايسترو الحركة السياسية في المغرب و هو الذي يحدد و يصنع الخريطة السياسية . و رغم ذلك فحزب الباجدة لا يتوفر على اكثر من %6 من أصوات المغاربة فهو كباقي الأحزاب لا يمثل شيئا في لعبة اصلا مغشوشة يتم تفصيل نتائجها مسبقا كالعادة . فحزب الباجدة كالاحزاب التي سبقته تم انشاءه من أجل مرحلة و قدم خدمات للمخزن و كالعادة يتم وضعه على الرف بجانب الاحزاب الإدارية !!!
6 - متتبع الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:58
كلام هذه السيدة متزن ومعقول ومنطقي. هي من رموز حزب العدالة والتنمية التي اتوقع لها مستقبلا سياسيا كبيراً.
7 - سليم الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:06
ايتها الاستادة انت لازلت في ريعان شبابك واللعبة السياسية قدرة لان فن التسيير يبتغي التنازلات والكدب والدي يلج هدا العالم ليس من الشرفاء...انصحك ان تنمي موهبتك وقدراتك ودكاءك في شيء جميل...كربة اسرة يقتضى بك في هده الايام التي تعرف شتات الاسر او مخرجة افلام او العمل في الميداين الثقافية او الرياضية او ...حتى يستفيد من شهامتك ورجولتك الاجيال. اما الدفاع عن الموتى فضياع للوقت...
8 - الزاكوري الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:10
اتباع حزب العدالة والتنمية مشغولون بالنميمة والنقاش الفارغ بدون نتيجة. بعد إحساسهم يسكرات الموت السياسي تدب في عروقهم.عقد من الزمن في الحكم ولا حسنة واحدة اضافوها في ميزانهم لهذا البلد. شيء من التواضع والانسحاب بكرامة من الحقل السياسي سيكون له جبر الضرر وحفظ ماء الوجه...
9 - KANT KHWANJI الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:13
الترحال السياسي لبنكيران:
-تعاطف مع الشيوعيين 23 مارس
-إنضم إلى حزب أمه "الإستقلال"
-تم طرده من حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية بتهمة التخابر للمخزن
-إنضم إلى الجماعة الإسلامية التي قتلت المناضل الشهيد بنجلون
-قضى شهرا نافذا في السجن بعد إحتفاله وانتشائه بقتل جماعته للشهيد بنجلون ويصفه ب"الكلب الأجرب"
-إنضم إلى الحزب المخزني للخطيب طبيب الملك،الحركة الدستورية وتوسل للخطيب (بشهادة "مهندس" خروج PJD إلى النور،الدكتور العقباني) للإلتحاق بالمجاهدين في افغانتسان المموليين والمدربين على يد المخابرات الامريكية ,CIA (الطالبان لاحقا)
-بايع المرشد العام محمد عاطف بمناسبة موت الخطيب (النص الدليل لا زال منشورا على موقع الإخوان المصري ikhwanwiki)
-وقف في صف المخزن ضد الجماهير الشعبية المطالبة باسقاط الفساد والإستبداد وتحالف مع رموز الفساد والإستبداد الذين كان يسميهم بالعفاريت والتماسيح
-في عهده تفاقمت الأزمة وازداد القمع ضد المعطلين من دكاترة ومجازين ونقابيين وكل الشعب،مع زيادات صاروخية في كل شيء
-يتاجر بمقدس 99% من المغاربة و لم يحصد إلا 5% عوض 99%
الهدف الأسمى: خونجة الدولة والمجتمع
KK
-تعاطف مع الشيوعيين 23 مارس
-إنضم إلى حزب أمه "الإستقلال"
-تم طرده من حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية بتهمة التخابر للمخزن
-إنضم إلى الجماعة الإسلامية التي قتلت المناضل الشهيد بنجلون
-قضى شهرا نافذا في السجن بعد إحتفاله وانتشائه بقتل جماعته للشهيد بنجلون ويصفه ب"الكلب الأجرب"
-إنضم إلى الحزب المخزني للخطيب طبيب الملك،الحركة الدستورية وتوسل للخطيب (بشهادة "مهندس" خروج PJD إلى النور،الدكتور العقباني) للإلتحاق بالمجاهدين في افغانتسان المموليين والمدربين على يد المخابرات الامريكية ,CIA (الطالبان لاحقا)
-بايع المرشد العام محمد عاطف بمناسبة موت الخطيب (النص الدليل لا زال منشورا على موقع الإخوان المصري ikhwanwiki)
-وقف في صف المخزن ضد الجماهير الشعبية المطالبة باسقاط الفساد والإستبداد وتحالف مع رموز الفساد والإستبداد الذين كان يسميهم بالعفاريت والتماسيح
-في عهده تفاقمت الأزمة وازداد القمع ضد المعطلين من دكاترة ومجازين ونقابيين وكل الشعب،مع زيادات صاروخية في كل شيء
-يتاجر بمقدس 99% من المغاربة و لم يحصد إلا 5% عوض 99%
الهدف الأسمى: خونجة الدولة والمجتمع
KK
10 - KANT KHWANJI الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:16
سياسة الأخطبوط الإخوانية ل PJD
يريد ابتلاع المجتمع والدولة (كما صرح دون تقية معهودة أخوهم الغنوشي)
يبدأ بمداهنة رأس الدولة،ليستفرد به في الأخير،كما يصرح به دائما زعيمهم "زعيم المخزن راضي علي،لي قالها المخزن هي لي تكون"
يعارض ويسفه الكل وهو في المعارضة ويعارض ويسفه الكل وهو في الحكم،(سياسة أبيهم المتزمت الإرهابي سيد قطب،التعالي الأخرق بالأخلاق وتحقير وتسفيه كل خارج عن جماعتهم),لكن بمجرد أن يرد علي أحدههم،يولولون يا للمظلومية!
يبسط أرجله،أذرعه العديدة في جسد المجتمع والدولة:
الدعوي:الإصلاح والتوحيد(اسم عكس المسمى)
القومي العرقي التعريبي:الإتلاف الوطني للعربية
تحول جنسي هواياتي: تمازيغت لكل المغاربة،على غرار ولي نعمته المخزن في تفريخ الجمعيات الصفراء
أدبي:بيت الفن المغربي
عقوقي(كما يتنابزون بحقوق الإنسان):منتدى الكرامة(حامي خامد أنفاس ايت الجيد)
نقابي:نقابة يتيم
الكتروني:انزالات كثيفة رهيبة لشبيحة اللايكات،وسلمت يداك, لإرهاب الناس
بلطجية ارهابية:(فاس،انزكان..),تصفية جسدية(بنجلون،ايت الجيد،بوملي)
جمعوي("خيري"): شراء الأصوات بقفة السكر والزيت
أستاذ جامعي في الرياضيات يهدر دم المتنورين
KK
يريد ابتلاع المجتمع والدولة (كما صرح دون تقية معهودة أخوهم الغنوشي)
يبدأ بمداهنة رأس الدولة،ليستفرد به في الأخير،كما يصرح به دائما زعيمهم "زعيم المخزن راضي علي،لي قالها المخزن هي لي تكون"
يعارض ويسفه الكل وهو في المعارضة ويعارض ويسفه الكل وهو في الحكم،(سياسة أبيهم المتزمت الإرهابي سيد قطب،التعالي الأخرق بالأخلاق وتحقير وتسفيه كل خارج عن جماعتهم),لكن بمجرد أن يرد علي أحدههم،يولولون يا للمظلومية!
يبسط أرجله،أذرعه العديدة في جسد المجتمع والدولة:
الدعوي:الإصلاح والتوحيد(اسم عكس المسمى)
القومي العرقي التعريبي:الإتلاف الوطني للعربية
تحول جنسي هواياتي: تمازيغت لكل المغاربة،على غرار ولي نعمته المخزن في تفريخ الجمعيات الصفراء
أدبي:بيت الفن المغربي
عقوقي(كما يتنابزون بحقوق الإنسان):منتدى الكرامة(حامي خامد أنفاس ايت الجيد)
نقابي:نقابة يتيم
الكتروني:انزالات كثيفة رهيبة لشبيحة اللايكات،وسلمت يداك, لإرهاب الناس
بلطجية ارهابية:(فاس،انزكان..),تصفية جسدية(بنجلون،ايت الجيد،بوملي)
جمعوي("خيري"): شراء الأصوات بقفة السكر والزيت
أستاذ جامعي في الرياضيات يهدر دم المتنورين
KK
11 - KANT KHWANJI الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:18
الإسلاميون مثل المنشار "طالع واكل نازل واكل"!
فحسب خرافاتهم الماقبل-قروسطية: فإذا اجتهدوا و أصابوا فلهم أجران، و إذا اجتهدوا و أخطأوا فلهم أجر واحد!
لا تهمهم مشاكل الشعب من السكن والعيش الكريم والكرامة والحرية الإنسانية لا البهائمية كما يحاولون تشويهها بكل نفاق
هدفهم هو تدجين القطيع، وتاحيده في كل شيء: العنعنة، ومصادرة العقل من الرأس إلى القلب (لهم قلوب يفقهون/يعقلون بها) وتكفير التفكير(تم إغلاق باب التفكير منذ "العصر الذهبي" للسلف الصالح الذي فكر لنا ولمن بعدنا و إلى "يوم الدين")، تأحيد في العقيدة والمذهب واللغة والهوية العربية...بمعنى صناعة قطيع مدجن خنوع خضوع في حظيرة "أصحاب الحل و العقد"، الذين يعدونهم بحياة أبدية وهمية في الماخور (الحور) والعربدة (الخمور) على كوكب المريخ الذي سقط منه الحجر الأسود "النيزك", علميا, ومن الجنة,حسب خرافات البخاري!
لا نعدكم بالخبز لكننا نعدكم بالجنة! هذا هو شعار الإسلاميين، كما صدح به إسلاميو (جزارو) الجزائر
أنت حر في أن تقدس الحجر النيزكي الأسود تقبيلا وطوافا كالجاهلية الأولى، لكن لا ترجمني به،فالشيطان ليس إلا وهما عشعش في رأسك المهجور من مخه!
KK
فحسب خرافاتهم الماقبل-قروسطية: فإذا اجتهدوا و أصابوا فلهم أجران، و إذا اجتهدوا و أخطأوا فلهم أجر واحد!
لا تهمهم مشاكل الشعب من السكن والعيش الكريم والكرامة والحرية الإنسانية لا البهائمية كما يحاولون تشويهها بكل نفاق
هدفهم هو تدجين القطيع، وتاحيده في كل شيء: العنعنة، ومصادرة العقل من الرأس إلى القلب (لهم قلوب يفقهون/يعقلون بها) وتكفير التفكير(تم إغلاق باب التفكير منذ "العصر الذهبي" للسلف الصالح الذي فكر لنا ولمن بعدنا و إلى "يوم الدين")، تأحيد في العقيدة والمذهب واللغة والهوية العربية...بمعنى صناعة قطيع مدجن خنوع خضوع في حظيرة "أصحاب الحل و العقد"، الذين يعدونهم بحياة أبدية وهمية في الماخور (الحور) والعربدة (الخمور) على كوكب المريخ الذي سقط منه الحجر الأسود "النيزك", علميا, ومن الجنة,حسب خرافات البخاري!
لا نعدكم بالخبز لكننا نعدكم بالجنة! هذا هو شعار الإسلاميين، كما صدح به إسلاميو (جزارو) الجزائر
أنت حر في أن تقدس الحجر النيزكي الأسود تقبيلا وطوافا كالجاهلية الأولى، لكن لا ترجمني به،فالشيطان ليس إلا وهما عشعش في رأسك المهجور من مخه!
KK
12 - عبدو الجمعة 15 يونيو 2018 - 11:18
لقد صدقت، التف حوله الناس في مرحلة، لأنهم اغتروا بخطابه الديني والهجومي كما قلت، أما الآن فقد زالت الغشاوة من على عيون الناس وبنتم على حقيقتكم، وموعدنا الإنتخابات سترون انتقام الناس في صناديقكم، وربما ينتقم الله منكم قبل الصناديق، إنه على كل شيء قدير.
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