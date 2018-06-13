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كُتّاب وآراء
مباشرة: ندوة رئيس الفيفا
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 11:54
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - تمغربيت الأربعاء 13 يونيو 2018 - 12:02
الحمد لله علي كل شئ. والخير فيما اختاره الله. المهم عرفنا بعض دول علي حقيقتها التي لم تكتفي بأن تعلن التضامن مع اسيادهم بل قاموا أيضا بضغط علي دول أخرى من أجل التصويت لأمريكا.. أن كانوا باعوا القدس فماذا ننتظر منهم..!!!
2 - مدوخ الأربعاء 13 يونيو 2018 - 12:02
إسألوا العثماني سيجيب عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم حكومة تجار الدين فاشلة فاشلة فاشلة
3 - الفيفا كيكا الأربعاء 13 يونيو 2018 - 12:05
نتيجة محسومة مسبقا بين رواد الفضاء ورواد الفساد
4 - اجديك الأربعاء 13 يونيو 2018 - 12:06
قبل التصويت تدخل كل المرشحين لتقديم ملفهم؛ حيت عمد كل من الجانب الكندي والأمريكي بالخصوص لجلب استعطاف المصوتين من خلال تقديم بعض الصغار المهاجرين الدين أصبحوا مواطنين والان هم يمتلون بلدانهم من خلال كرة القدم؛ صحيح الأمر محسوم مند البداية وعدد الأصوات كان شاسعا؛ فهل سنستتمر نحن في المواطن المغربي؟؟
5 - علي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 12:06
كان من الأول باين كل شي فلاداعي حتى باش نتفاجأ مدام القضية فها مصالح كل دولة فطبيعي أمريكا هم لي غاديين ينظموا الاهم لي عندنا احنا دبا وهو المنتخب الوطني المغربي يلعبوا برجوووووولة أمام الشمايت والله واحنا معاكم ياأسود
6 - Adam الأربعاء 13 يونيو 2018 - 12:08
السلام عليكم المغرب يعطوه فقد ينضم المهرجانات أما المونديال فالحقيقة كيف و هوا لازال يعاني من أحياء الصفيح
7 - Morocco الأربعاء 13 يونيو 2018 - 12:08
ما يحز في النفس ليس الفشل في تنظيم المونديال و لكن تصويت دول لا نعرفها حتى بالاسم لصالح الملف المغربي بينما نجد كل من الامارات ، السعودية ، الاردن، لبنان، الكويت،البحرين قد صوتت للملف الامريكي
8 - المغرب الحبيب... الأربعاء 13 يونيو 2018 - 12:08
هناك رسائل سياسية على بلادنا ان تستوعبها جيدا ،لا مزيد من الارتجالية السذاجة في ااعمل السياسي لان كله سياسة في سياسة ..اسبانيا امتنعت عن التصويت رسالة يجب ان تفهم ...اليمن السعودية العراق الاردن تصوت لصالح امريكا رسالة اخرى يجب ان تقرأ ...سوريا صوتت لصالح اامغرب رساىة يجب ان تفهم ..
9 - جووووووووويل الأربعاء 13 يونيو 2018 - 12:08
المرجو نشر الدول التي صوتت لنا وددنا.
مشتاق لي تعرف مادا سيفعل الحاج ترامب بالصور لي فارق أمريكا والمكسيك هههههه.
مشتاق لي تعرف مادا سيفعل الحاج ترامب بالصور لي فارق أمريكا والمكسيك هههههه.
10 - عابر سبيل الأربعاء 13 يونيو 2018 - 12:10
بناقس منو ايلا كان غايخرج من جيب المواطن اصلا ماعندنا مانستافدو منو غير غايسالي و غايبقى الحال على ماهو عليه
11 - مغربييييييي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 12:15
حشومة نكونو حنا أول من يشمت ;أشخليتو لبراني .يجب أن نكون فخورين أننا وقفنا الند للند أمام دو ل كبيرة ومتطورة . وعرفنا العدو و الصديق الحقيقيين يحيا المغرب
12 - انس من فاس الأربعاء 13 يونيو 2018 - 12:16
منطقيا و حسابيا الملف الثلاثي هو المستحق لتنظيم كاس العالم 2026 ف 134 صوت لثلاث دول هو امر جد عادي مقابل 65 صوت بغض النظر عن ان الولايات المتحدة الامريكية هي اقوى دولة في العالم حيث يمكن القول ان كل دولة من الدول الثلاث حصلت على معدل 44.66 صوت لكن المخزي والمذل للعرب هو ان دولة مثل السعودية تصوت ضد المغرب بل وتحشد كل قواها للتحريض ضده اهو الخوف من اسيادها الامريكان؟ ام حقد وحسد ؟
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