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كُتّاب وآراء
عرائس رمضان في وزان
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 14:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - INCROYABLE HULK الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:55
هذه العادة مآلها الى الانقراض والدليل على هذا هو انها اختفت من جميع المدن المغرببة الا وزان وبعض المدن المهمشة .
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