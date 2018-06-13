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كُتّاب وآراء
آراء في تبخر حلم المغرب
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:33
لا نحب ان نرى بلدنا يخسر في أي شيء.و لكن الترشح المغربي الأخير للمونديال لا يعتبره غالبية الشعب المغربي قضيته بقدرها قضية الطبقة العليا و المستفيدة من المقدرات المغريية بشكل واضح.و أن 80% من المشاريع الموجودة في الملف الترشيحي من طرق و مستشفيات و سكك حديدية و التوزيع العادل للثروة يجب أن تكون موجودة على أرض الواقع بدون مونديال و لا أولمبياد و لكن لا توجد رغبة حقيقية في هذا و بشكل واضح
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