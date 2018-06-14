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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الهواري وقضية بوعشرين

الهواري وقضية بوعشرين

الخميس 14 يونيو 2018 - 00:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الناصيري الخميس 14 يونيو 2018 - 00:52
والله كم انت شجاعة ؟؟؟ملغ او قضية بوعشرين مخدومة
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6
2 - ستكتب شهادتك الخميس 14 يونيو 2018 - 00:56
يوم القيامة ستشهد علينا جلودنا و ايدينا و ارجلنا أما اليوم قولي ما تشائين ستكتب شهادتك في الدنيا و ستتحملين عواقبها في الآخرة أنت و أنا و هم و كل بني البشر ﻷن المرحلة الدنيوية مجرد امتحان نتيجته غدا يوم القيامة .
يوم لا ينفع مال و لا بنون و ما يخفيه المرؤ في الدنيا يعاقب عليه في الآخرة
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3
3 - wood الخميس 14 يونيو 2018 - 00:59
شيء طبيعي ان ينقلب السحر على الساحر . فالجهة التي طبخت ملف بوعشرين كانت تريد تلطيخ سمعته و تنصيب نفسها كمدافعة عن حقوق الانسان و حقوق و كرامة النساء على الخصوص . لكن ببلادتها و تخبطها اساءت الى النساء و الحقت ضرار كبيرا بصورة المرأة المغربية و أساءت الى صورة الامن لتتبعه عورات الناس بالباطل و الخوض في أعراضهم باسعمال اساليب قذرة و اساءت ايضا للعدالة حيت بدت كاضعف حلقة خاضعة كليا لسلطة المخزن و يقتصرها دورها على البصم على أحكام تتخد خارج المحكمة !!!
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4
4 - عابر الخميس 14 يونيو 2018 - 01:08
اتقو الله في انفسكم في نسائكم في وطنكم...
ماشاء الله عليك. ياريت كل المغاربة يفكرون بهذا الأسلوب بارك الله فيك يا أختي
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