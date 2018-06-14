24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/06/2018
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:33
|16:13
|19:44
|21:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
- جهة طنجة تتدارس فك العزلة عن العالم القروي
- عمرو خالد: هذه 5 مبادئ إنسانية في خطبة النبي ﷺ بحجة الوداع
- هل يحتضن المغرب المونديال؟
- موظفون ينددون بـ"احتقان" مديرية التربية بطنجة
- عبد النباوي: هذه إكراهات تعيق عمل النيابة العامة
مغاربة وجزائريون يدعون إلى ملفٍ مشترك لربح رهان المونديال (5.00)
- رسميا .. المغرب يفشل في تحقيق حلم استضافة مونديال 2026 - (738)
- مفاجآت بالجملة .. هذه دول فضلت أمريكا على ملف "موروكو 2026" - (426)
- الجزائر: صوّتنا للمغرب و"الأموال" حسمت تنظيم المونديال لأمريكا - (199)
- "نزاع الصحراء" يدفع بلدانا إلى ترجيح الملف الأمريكي على المغرب - (141)
- مصادر من "الفيفا": الملف الأمريكي سيحظى بتنظيم مونديال 2026 - (130)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الهواري وقضية بوعشرين
الخميس 14 يونيو 2018 - 00:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - الناصيري الخميس 14 يونيو 2018 - 00:52
والله كم انت شجاعة ؟؟؟ملغ او قضية بوعشرين مخدومة
2 - ستكتب شهادتك الخميس 14 يونيو 2018 - 00:56
يوم القيامة ستشهد علينا جلودنا و ايدينا و ارجلنا أما اليوم قولي ما تشائين ستكتب شهادتك في الدنيا و ستتحملين عواقبها في الآخرة أنت و أنا و هم و كل بني البشر ﻷن المرحلة الدنيوية مجرد امتحان نتيجته غدا يوم القيامة .
يوم لا ينفع مال و لا بنون و ما يخفيه المرؤ في الدنيا يعاقب عليه في الآخرة
يوم لا ينفع مال و لا بنون و ما يخفيه المرؤ في الدنيا يعاقب عليه في الآخرة
3 - wood الخميس 14 يونيو 2018 - 00:59
شيء طبيعي ان ينقلب السحر على الساحر . فالجهة التي طبخت ملف بوعشرين كانت تريد تلطيخ سمعته و تنصيب نفسها كمدافعة عن حقوق الانسان و حقوق و كرامة النساء على الخصوص . لكن ببلادتها و تخبطها اساءت الى النساء و الحقت ضرار كبيرا بصورة المرأة المغربية و أساءت الى صورة الامن لتتبعه عورات الناس بالباطل و الخوض في أعراضهم باسعمال اساليب قذرة و اساءت ايضا للعدالة حيت بدت كاضعف حلقة خاضعة كليا لسلطة المخزن و يقتصرها دورها على البصم على أحكام تتخد خارج المحكمة !!!
4 - عابر الخميس 14 يونيو 2018 - 01:08
اتقو الله في انفسكم في نسائكم في وطنكم...
ماشاء الله عليك. ياريت كل المغاربة يفكرون بهذا الأسلوب بارك الله فيك يا أختي
ماشاء الله عليك. ياريت كل المغاربة يفكرون بهذا الأسلوب بارك الله فيك يا أختي
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4