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كُتّاب وآراء
هجر المساجد بعد رمضان
الخميس 14 يونيو 2018 - 15:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Amghar الخميس 14 يونيو 2018 - 16:16
عندي سؤال محيرني شنو هو الفرق بين المسلم والمؤمن؟ الله يقول لا تقولو آمنا بل قولو أسلمنا يعني الإسلام أولا ثم الإيمان ولا ترابط بينهما إذن أين يبدأ الإسلام وأين ينتهي وأين يبدأ الإيمان ؟ وشكرا
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