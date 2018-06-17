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كُتّاب وآراء
مهيول: الرشوة في التليفزيون
الأحد 17 يونيو 2018 - 21:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - moh الأحد 17 يونيو 2018 - 21:45
مع الاعتبار الانساني الذي اكنه لكل شخص ليس كفنان ولكن كفنان فان الميدان الفني بصفة عامة يحتاج الى اولا الى من يتجند لخدمته والعمل بتفاني فيه ان المسلك الاول يجب ان يبدء من الدراسة التي يجب على كل من يريد ان يخطو خطوة في هذا الميدان ان يكون له مستوى كبير في التعليم الجامعي ثم الموهبة بالاضافة الى دراسة لاباس بها في تاريخ الفن والمدارس الفنية العالمية ثم تاريخ الفن المغربي وخاصة المسرح بداية من الرواد مند 1919 و1923 مرورا بمراحل قبل الاستقلال ثم مسرح الهواة الى يومنا هذا ويجب على من يتخد هذا الميدان كحرفة ان يعرف كما قال ستانسلافسكي ان يقدم خدمات للفن ولا ينتظر من الفن ان يمده بالمادة والجاه او يستغله في ماربه الشخصية ان اهمية الفن تكمن في الرسالة التي يجب ان يقدمها كل فنان حينما تمده سنواته الدراسية من تحصيل وثقافة وفكر وتجاربه من خبرة هو الفن الراقي البعيد كل البعد من الانانية وحب الدات والتهافت نحو الماديات اننا عندما اصبحنا نرى مثلا فنانا يعمل بمنطق المنافسة على التحصيل قد يقول قائل مادا عسى بالفنان ان يعمل لكي يعيش ادا لم يعمل من اجل مستقبله وانا اقون كان عليه ان يعمل في حرفة اخرى
3 - Rachid الأحد 17 يونيو 2018 - 22:21
ملي كتكونوا خدامين فيه كايكون زوين ملي ما كاتبقاوش خدامين كتبداو تنتاقدوا و اصلا راه شركات الانتاج لي كتخدم الفنانة اما التلفزيون راه غير وسيلة عرض و اخيرا راه اي فنان عندو عمر افتراضي بحال لاعب الكرة يعني مايمكنش تبقى ديما نتا راه كاين جيل صاعد و عقليات جديدة و فكاهة من نوع اخر.والسلام.
تعليق غير لائق
-33
4 - العبدي الأحد 17 يونيو 2018 - 22:41
كﻻمك معقول وواقعي الله يعطيك الصحة .اتمنى لكم ايها الفنانة ان تديروا مقاطعون للاداعات بجوج.
5 - bnt lf9ih bnsalah الأحد 17 يونيو 2018 - 22:52
كلام في الصميم فعلا هذه الأعمال كانت كارثية ليس لها أي رسالة فقط غير بلا بلا بلا بلا فين أيامكم اصفاج امهيول
6 - ابو مريم الأحد 17 يونيو 2018 - 23:32
محزن ومهدي جدا ما يقع للفنان المغربي ،لا تامين ولا رعاية صحية ولا تقاعد الحكرة بعينها
7 - مغربي الأحد 17 يونيو 2018 - 23:39
شخصيا أعتبر الفنان مهيول من أحسن الفنانين الكوميديين الذين عرفتهم الساحة الفنية المغربية. ولا أدري لماذا يتعرض للتهميش من طرف القنوات العمومية في حين تعطى الفرص لأشخاص ضعيفي المستوى ولا علاقة لهم بالفن.
8 - driss الأحد 17 يونيو 2018 - 23:52
يجب ان يكون الانسان فنانا في اي عمل يقوم به. قد يكون لاعب الكرة فنانا والشرطي فنانا و الحاكم فنانا....اذا غاب الفن في اي عمل كمثل غياب الملح عن الطعام! كن فنانا في ما تعرضه يغنيك عن التساؤل الداءم عن سبب كساد مشروعك. اذا ظهر السبب بطل العجب. حظ سعيد.
9 - م المصطفى الأحد 17 يونيو 2018 - 23:54
ما يؤسف له أن بعض الفنانات والفنانين الذين كنا نراهم يقومون بادوار رائعة على خشبة المسرح أو عبر القنوات التلفزية، نلاحظ أنهم أصبحوا مهمشين ومنهم من يعاني ماديا ومعنويا، ولا من جهة تنظر إلى هذه الفئة من المواطنين الذين كنا نستمتع بعطاءاتهم الفنية، واصبحوا بين عشية وضحاها ربنا كريم ، لا يملكون إلا بطاقة الفنان التي لا تسمن ولا تغني من جوع كما جاء على لسان هذا الفنان البشوش.
فيا ريت لو قدمت لهم التفاتة ولو رمزية اعترافا لما أسدوه من خدمات فنية لفائة المسرح والسينما المغربية.
فيا ريت لو قدمت لهم التفاتة ولو رمزية اعترافا لما أسدوه من خدمات فنية لفائة المسرح والسينما المغربية.
10 - مشاهد الاثنين 18 يونيو 2018 - 00:10
الْيَوْمَ اصبح يوجد لدينا العديد من القنوات المرجو منها ان تكثر من الإنتاجات المحلية لإعطاء الفنانين المغاربة فرصا للعمل لأن معظمهم ليس لهم مدخول إلا من التمثيل فبدل من استيراد الاعمال التركية والمصرية والهندية يمكن تعويضها بإنتاجات مغربية فبنفس الأموال نكون قد ساهمنا في إنقاد الفن المغربي وفِي نفس الوقت نوفر للفنان المغربي مجالا للعمل بدل الشكوى ومد اليد واللجوء للملك
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