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كُتّاب وآراء
المغرب ومونديال 2030
الخميس 14 يونيو 2018 - 16:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - الزاكي الخميس 14 يونيو 2018 - 16:33
لا حول ولا قوة الا بالله ما كيحشموش الاحسن الاهتمام بالمدارس والمستشفيات لقد حاولوا خمس مرات وكل مرة يضحك العالم علينا. فان لم تستحي ففعل ماشءت
2 - vive la Maroc الخميس 14 يونيو 2018 - 16:36
كما ربحنا رهاناتات سنرى في المستقبل؟؟؟؟!!!! ماذا ربحنا و ماذا سنربح؟
3 - NB69 الخميس 14 يونيو 2018 - 16:39
شكون غادي يخلص هاذ الاستثمار ا سي الخلفي؟ الدول العضمى ولات كتلقى مشاكل مع الشعب لانه هو الي فالأخير غادي يخلص من الضرايب و كيخرجو فمضاهرات الخ..!
كوّن غير تصرف هاذ الأموال على التعليم و الصحة ، رَآه خشومة يمشيو لفلوس ف تيرانات !!!
كوّن غير تصرف هاذ الأموال على التعليم و الصحة ، رَآه خشومة يمشيو لفلوس ف تيرانات !!!
4 - mohamed الخميس 14 يونيو 2018 - 16:42
الله الموفق
Il y’a 4 ans devant le maroc pour confirmer et gagner cette candidature... j’espère que pendant ces 4 ans le maroc lancera beaucoup de projet d’infrastructures (routes aéroports et hôpitaux) et mettre en conformité l’ensemble des stades existants avant d’entamer la construction des nouveaux stades que le lancement de ces derniers sera tributaire de la confirmation de Morocco 2030
Il y’a 4 ans devant le maroc pour confirmer et gagner cette candidature... j’espère que pendant ces 4 ans le maroc lancera beaucoup de projet d’infrastructures (routes aéroports et hôpitaux) et mettre en conformité l’ensemble des stades existants avant d’entamer la construction des nouveaux stades que le lancement de ces derniers sera tributaire de la confirmation de Morocco 2030
5 - موحا اوموح الخميس 14 يونيو 2018 - 16:45
نريد خوض كاس العالم لبناء المستشفيات
نريد خوض كاس العالم لبناء المدارس
نريد خوض كاس العالم لبناء الطرقات
نريد فك العزلة عن العالم القروي
نريد عيشا كريما كجارتنا اروبا.
نريد خوض كاس العالم لبناء المدارس
نريد خوض كاس العالم لبناء الطرقات
نريد فك العزلة عن العالم القروي
نريد عيشا كريما كجارتنا اروبا.
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