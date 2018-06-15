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كُتّاب وآراء
ملخص المغرب وايران
الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:34
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - كاره الخزن الجمعة 15 يونيو 2018 - 17:57
هل بهذا المستوى ستواجهون اسبانيا والبرتغال؟؟؟؟؟؟
2 - رونار يا رونار الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:04
التغيير الي كيتعمل في الاخر ديال المبارات. كيكون باش تغثر النتيجة.و بالفعل قام السي رونار بتغيير قلب الموازين غا هو في الجهة المعاكسة
3 - عبد الله الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:11
- كلي يقين نهار نساو كرة القدم
ؤ ما نصرفو عليها حتى ريال من مال الأمة
ؤ ندوزو الفرصة على رؤوس الفساد
ؤ ما يمشى لها غير المتطوع اللي قدها و قدود
أقسم أن نفوز بكأس العالم ؤ كاس البلار حتى هو
- أنظر كيف استغل تأهل الفريق الوطني لكأس العالم
ذاك الأفيون الذي استغله أباطرة الفساد إعلاميا بكل حرفنة
آش دانا لكأس العالم
- و أصبح تنظيم كأس العالم يفرق الإخوة
و الله كل تواضع زرت كم بلد والله مطاراتنا لاتصنف
بنية تحتية ما عندي مانقول الأحسن لنا أن نختبئ وراء ظل إبرة
نعوذ إلى تأهلنا لكأس العالم
- الأفيون الذي استغله أباطرة الفساد
ليلهو الرأي العام عن إلتفات إلى حقه المهدور
- أيها الناس سمعو وعو فيقو من السبات بكل سلم و احترام
كفى من الإستحمار هل رأيتم مند ثلاثينيات القرن الماضي
لكأس العالم فريق عربي و صل حتى لثمن أو ربع النهائي
و عا الثمن بعيدا عنا كل البعد
- و الله في ظل المتصيدين و الفاسد لن تقوم لنا قائمة
_ أيها الشعب الحر بكل احترام و سلم فالنقاطع كرة القدم
- كفى كفى كفى فالنقاطع كرة القدم
أنشري يا هسبريس جزاكم الله خيرا
ؤ ما نصرفو عليها حتى ريال من مال الأمة
ؤ ندوزو الفرصة على رؤوس الفساد
ؤ ما يمشى لها غير المتطوع اللي قدها و قدود
أقسم أن نفوز بكأس العالم ؤ كاس البلار حتى هو
- أنظر كيف استغل تأهل الفريق الوطني لكأس العالم
ذاك الأفيون الذي استغله أباطرة الفساد إعلاميا بكل حرفنة
آش دانا لكأس العالم
- و أصبح تنظيم كأس العالم يفرق الإخوة
و الله كل تواضع زرت كم بلد والله مطاراتنا لاتصنف
بنية تحتية ما عندي مانقول الأحسن لنا أن نختبئ وراء ظل إبرة
نعوذ إلى تأهلنا لكأس العالم
- الأفيون الذي استغله أباطرة الفساد
ليلهو الرأي العام عن إلتفات إلى حقه المهدور
- أيها الناس سمعو وعو فيقو من السبات بكل سلم و احترام
كفى من الإستحمار هل رأيتم مند ثلاثينيات القرن الماضي
لكأس العالم فريق عربي و صل حتى لثمن أو ربع النهائي
و عا الثمن بعيدا عنا كل البعد
- و الله في ظل المتصيدين و الفاسد لن تقوم لنا قائمة
_ أيها الشعب الحر بكل احترام و سلم فالنقاطع كرة القدم
- كفى كفى كفى فالنقاطع كرة القدم
أنشري يا هسبريس جزاكم الله خيرا
4 - mohajir الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:17
المدرب غير التشكيلة التي لعبت ضد الكوديفوار وأدخل لاعبين ليست لهم التجربة الكافية في مثل هاته التظاهرات أو لاعبين ليسوا في أحسن حال ؟؟؟ دخول الكعبي وحارث من الأول إختيار غير موفق فالأول لم يفعل أي شئ يدكر والثاني يحتفظ بالكرة أكثر من اللازم ؟؟؟؟ أما التغيرات لم تكن موفقة بتاتا ؟؟؟
5 - MOCRO الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:21
وداعاً للمغرب وللعرب أجمعيــــن.
إحزموا حقائبكم والعودة في نفس الطائرة.
Adios
إحزموا حقائبكم والعودة في نفس الطائرة.
Adios
6 - abdo sahraoui الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:24
we have been dreaming for a long time , and we believe that dream is ewual to reality and truth .we have had big dreams and wide scopes that we are the best team ever ...in the dream world ,but when it has come to reality we discover that we are daydreaming and not any dream comes true...Actions speak louder than words ;we need thorough revision and total reform of everything .We need to be real, authentic, practical and reasonable ;if we do not learn from our and others' mistakes , we will never develop.Let's believe that actions speak louder than words is really true ....
7 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:30
فريقنا الوطني ضعيف جدا بما انه لم يستطيع حتى ان يسجل على الاقل ولوهدف واحد ضد نظره الايراني البسيط . يسقطوا بالكثير ولم يقدروا فعل شئ ! فكيف يعمل مع المجموعة الاخرى التي تنتظره . لا أرى كيف سيحصل المغرب على نيجية مرضية فريق شبان ضعيف جدا . قلتها في تعليقاتي السابقة حذاي حذاري لا مجال للاخطاء الفادحة وها العاقبة وقعت كريثية وذلك ما وقع الفريق ليس في المستوى المطلوب يرتكب كثيرا من الاخطاء الفادحة مقابلة نظيره الاراني الضعيف جدا ايضا ويا اسفاه
Notre équipe nationale est très faibles car elle n'a pas pu marquer au moins un but pour simple équipe iranienne comme cela! Ils chutentr souvent ce sont nevau jeune mal experementé tres médiocre .Comment ils puissent faire à present avec les autres équipes adverse
plus fort que l’Iran ? puis-je travailler avec l'autre groupe? Je ne vois pas comment le Maroc vas s'en sortir il a pris une gifle de l’Iran je l'ai bien dit attention , attention aux erreurs fatale qui peuvent coûter cher au Maroc.malheureusement le défaite était là pour le maroc
Notre équipe nationale est très faibles car elle n'a pas pu marquer au moins un but pour simple équipe iranienne comme cela! Ils chutentr souvent ce sont nevau jeune mal experementé tres médiocre .Comment ils puissent faire à present avec les autres équipes adverse
plus fort que l’Iran ? puis-je travailler avec l'autre groupe? Je ne vois pas comment le Maroc vas s'en sortir il a pris une gifle de l’Iran je l'ai bien dit attention , attention aux erreurs fatale qui peuvent coûter cher au Maroc.malheureusement le défaite était là pour le maroc
8 - Seebach الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:33
كل مباراة عندها حساباتها....مازال عندنا امل في رجالنا....حنا معاكم إلى آخر رمق
10 - Youssef de sygh الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:40
لم افهم شيئا!!!!
هده هي كره القدم شيئا ما كانو الاسود يمتلكون الكره بنسبه 69 في المئه ولم يحالفهم الحض وخط الوسط لم يكونون في يومهم
اتمنى الانتصارات في المرات المقبله
هده هي كره القدم شيئا ما كانو الاسود يمتلكون الكره بنسبه 69 في المئه ولم يحالفهم الحض وخط الوسط لم يكونون في يومهم
اتمنى الانتصارات في المرات المقبله
11 - ناجز الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:53
يعتقد انه لازال يلعب الشوط الاول عندما كان الايرانيون يحرسون الشباك .
12 - عبد الحكيم الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:56
بعد راسية شيبو.اليوم راسية بوحدوز الذي قلت غير ما مرة ان اشراكه سيكون سبب الاقصاء و الهزيمة،ولست ادري لما استدعاه رونار،
الهزيمة يتحملها المدرب وحده،اللاعبين قدموا مبارة جيدة جدا،لو اللعب الدفاعي لايران الذي استعصي على الارجنتين بنجومها في مونديال البرازيل،لولا ذكاء ومهارة ميسي،
لم يضع التاهل للدور الثاني وان كان صعب جدا،وان كنت اعتقد ان المغرب سوف يفعلها،وحتى في حالة عدم حدوث ذلك،نتمنى استمرار العمل مع المدرب و الاعبين الصغار السن الموهوبين،لكاس افريقيا و كاس العالم القادمين،
استفساري فقط عن اولئك المعلقين،الذين مدحوا وحلموا ووصفونا بالمرضى و المتشائمين عندما كنا نقول لهم لا تطلبوا من المنتخب فوق طاقته حتى لا تنصدموا.اين انتم؟...
طبعا لا مجيب،لان هذا حال المنافقين الذين اعرف اسلوبهم،في التحول من المدح الى الذم و القدح و الاستهزاء،
الهزيمة يتحملها المدرب وحده،اللاعبين قدموا مبارة جيدة جدا،لو اللعب الدفاعي لايران الذي استعصي على الارجنتين بنجومها في مونديال البرازيل،لولا ذكاء ومهارة ميسي،
لم يضع التاهل للدور الثاني وان كان صعب جدا،وان كنت اعتقد ان المغرب سوف يفعلها،وحتى في حالة عدم حدوث ذلك،نتمنى استمرار العمل مع المدرب و الاعبين الصغار السن الموهوبين،لكاس افريقيا و كاس العالم القادمين،
استفساري فقط عن اولئك المعلقين،الذين مدحوا وحلموا ووصفونا بالمرضى و المتشائمين عندما كنا نقول لهم لا تطلبوا من المنتخب فوق طاقته حتى لا تنصدموا.اين انتم؟...
طبعا لا مجيب،لان هذا حال المنافقين الذين اعرف اسلوبهم،في التحول من المدح الى الذم و القدح و الاستهزاء،
13 - لا حول و لا قوة الا بالله الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:03
و انا اتابع مباراة البرتغال ضد اسبانيا اتحسر على مستوى لاعبي المنتخب المغربي. و اسمحوا لي لست متشائما و لكن يجب ان نكون واقعيين لا فرصة لمنتخب مثل المنتخب المغربي امام هؤلاء العمالقة. و اتمنى من المواطنين الا يعلقوا امالهم على ما تبقى من المباريات. فمصير الفريق المغربي حسم منذ وقوعه في المجموعة أ. ليس لدينا فريق يمكن ان نعلق عليه احلامنا بعد. و يا اسفاه على شماتة الاخوة الاعداء
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