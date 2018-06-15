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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تقلبات مشاعر الجماهير

تقلبات مشاعر الجماهير

الجمعة 15 يونيو 2018 - 18:58

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:39
بقت فقط تونس وننتهي مع جميع فرق العرب الضعيفة جدا . ليست في المستوى المطلوب . بدون ان نشجعهم لا يستحقوا مثل هذه البطولة صعبة عليهم جدا . يعلبوا بخطة مدربين الاجانب الذين يدربونهم بشكل سيئ . لا ثقة في المدربين الأجانب عكس ما نفكر به
iI ne reste plus que la Tunisie et nous finissons avec toutes les équipes arabes très faibles. pas au niveau requis. pas besoin de les encourager ils ne mérite pas de gagné en vérité dans ce tournoi c'est très difficile pour eux. ils sont mal entraîner en faite formés par rapport aux équipes Etranger hautement qualifiés ont les entraînent très mal. Aucune confiance dans les entraîneurs étrangers contraire à ce que nous pensons d'eux
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2 - mohajira الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:40
عاش وتقدم وانتصر من عرف قدره. استجواب بعض الشباب لا يعرفون ما يقولون. كيف سيفوز اسود بدون مخالب امام البرتغال. مكين كرة في المغرب
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3 - هشام الجمعة 15 يونيو 2018 - 19:46
قولتلكم المغرب غادي يخسر لنقص الخبرة. و قيمتم تعليقي ب-500.
عييتو ماتنفخو فيهم.
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