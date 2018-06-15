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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ملخص البرتغال وإسبانيا

ملخص البرتغال وإسبانيا

الجمعة 15 يونيو 2018 - 20:51

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - HassanSima الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:07
شفتوا السبوعة الحقيقين گيف حالهـم بارك غ داگ 1 من إيران لنزيدو شوهـة أخرى
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33
2 - رياضي الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:09
الرياضة عامة تعكس شخصية الإنسان. و المغاربة ابانو عن شخصية ضعيفة أمام إيران. هذه هي الحقيقة...
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29
3 - ahmed الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:10
اخواني المغاربة ، لا تظنو ان الفوز على اسبانيا و البرتغال مهمة صعبة ، مهما بدا الامر كذلك.
بل هي مهمة مستحيلة تماما يا احبتي.
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39
4 - عروبي فميريكان الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:10
هادو هوما لفراقي ديال بصح ماشي الكراكيز ديالنا و اسبانيا و البرتغال هم الدين سيمرون للدور الثاني
اما المغرب و ايران سيودعان مبكراً
و هناك وشاية مفادها أن الفريق الوطني لم يعد يرغب في المتابعة خوفا من الشوهة
و الله إكون فالعون ياربي تستر
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22
5 - عزيز الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:27
متعة كرة القدم ونجاعة المهاجمين الذين يحدثون الفارق من انصاف الفرص. انتهى الكلام
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1
6 - عبد الرحيم فتح الخير الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:36
بهذه المباراة المثيرة كانت الانطلاقة الفعلية لمجريات المونديال.
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3
7 - BENDINO الجمعة 15 يونيو 2018 - 21:52
واخا برصاوي وكنشجع ميسي ولكن كنقول برافو لرونالدو راك معلم
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2
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