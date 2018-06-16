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كُتّاب وآراء
جمهور الأسود: الله غالب
السبت 16 يونيو 2018 - 01:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - مغبون السبت 16 يونيو 2018 - 01:30
الخطأ الفادح لرونار التغيرات في الأخير و تغيير أماكن اللاعبين لاسيمت إدخال مدافع مكان مهاجم كيف تريد النصر و الله حتى مداويخ هذا المدرب
2 - محمود السبت 16 يونيو 2018 - 01:34
ما عليهش ! نحسب الخسارة ردا للجميل لءران التي صوتت لصالح بلدنا في ترشيحه للمونديال .انا لو قدر الله و خسر فرقنا الوطني مع فريق دولة صوتت ضد المغرب كالسعودية غد تقتلني الفقصة فهذ العيد لذا ارجوا من الجمهور المغربي تشجيع فرق الدول التي صوتت لصالح بلدنا .
3 - Moroccan mom السبت 16 يونيو 2018 - 01:40
الشعب الإيراني شعب كي لعب بالسم كي خدم لالسم كي قرا بسم... اللعابة دياولنا لعبوا مزيان المدرب دار اخطاء و هذه هي كرة القدم .... الروح الرياضية هي المهمة او خنا وراء المنتخب ديالنا .. او نتمنى بِع الناس مايقاوش اعيروا فاللعابة ليس من السهل اللعب في كأس العالم و بالتوفيق للمنتخب المغربي الحبيب
4 - افران الاطلس المتوسط السبت 16 يونيو 2018 - 01:46
الاخطاء الفادحة تجمع كل الفريق جميعا ، التكتيك غائبة والهجوم كذلك الاستهداف نفس الشئ تأطير الطلقة الكروية وبمثله المدرث ضعيف جدا ليس الرجل المناسب لتدريب الفريق الوطني . اختيار اللاعبين ضعيف أيضا هناك لاعبين ليس لديهم كفائة عالية في اللعب ومكانتهم ليست في الفريق الوطني ، لا يوجد هناك بتاتا تكتيك في خلق اللعبة . في الحقيقة ، هناك اختيار خاطئ تم إجراؤه من بداية الاختيار لترتيب وتكوين اللعبين في الفريق
L'erreur est partagée entre tout l'ensemble de l'équipe vous tous, vous chûtes a tout instant presque vous étés tous nuls dans votre tactiques du jeux moins agressif, très peu offensifs, pas de création de tactique du jeux . l’entraîneur également ce n'est pas ce dont notre équipe nationale a vraiment besoin surtout pas d’étrangers. il y'a aussi des joueurs qui ne mérité pas d’intégrer cette équipe nationale ils ne sont pas requis, pas talentueux faible voir très faible dans leurs jeux. en vérité il y'a une mauvaise sélection qui a été fait au départ toute a remettre en question
L'erreur est partagée entre tout l'ensemble de l'équipe vous tous, vous chûtes a tout instant presque vous étés tous nuls dans votre tactiques du jeux moins agressif, très peu offensifs, pas de création de tactique du jeux . l’entraîneur également ce n'est pas ce dont notre équipe nationale a vraiment besoin surtout pas d’étrangers. il y'a aussi des joueurs qui ne mérité pas d’intégrer cette équipe nationale ils ne sont pas requis, pas talentueux faible voir très faible dans leurs jeux. en vérité il y'a une mauvaise sélection qui a été fait au départ toute a remettre en question
5 - ميلود السبت 16 يونيو 2018 - 01:57
نكتة عجيبة نهار عيدكم نهار جوعكم
هادو دارو نهار عيدكم جمعو قلوعكم
هادو دارو نهار عيدكم جمعو قلوعكم
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