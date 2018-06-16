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كُتّاب وآراء
التيمومي وخسارة المنتخب
السبت 16 يونيو 2018 - 15:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - ahmed السبت 16 يونيو 2018 - 15:36
سياسة الاعتماد علي منتخب اجنبي هده نتيجتها.
البلد الوحيد في العالم الذي يعتمد علي لاعبين اجانب هو المغرب. والبلد الوحيد الذي يهمش الدوري المحلي ولاعبي البطولة
البلد الوحيد في العالم الذي يعتمد علي لاعبين اجانب هو المغرب. والبلد الوحيد الذي يهمش الدوري المحلي ولاعبي البطولة
2 - brahim السبت 16 يونيو 2018 - 15:51
رغم الهزيمة مع إيران. فالمنتخب المغربي استفاد من تجربة. فعليهي أن يخوض مباريات حاسمة مع البرتغال و اسبانيا.
3 - المحلل السبت 16 يونيو 2018 - 15:57
حسابيا المغرب لم يفقد التأهل .. و يكفيه فقط فوز و تعادل ليصبح رصيده 4 نقاط لكي يتأهل في الصف الثاني وراء تلك التي سيتعادل معها إسبانيا أو البرتغال، على أساس فوز هاتين الأخيرتين على التوالي على إيران الشيء غير مستبعد بقوة. في هاته الحالة سيتعادل المغرب مع المنتخب الذي سيفوز عليه في النقاط برصيد 4 نقاط و سيتفوق عليه بالنتيجة الخاصة بحكم الإنتصار عليه.
المطلوب من الجماهبر المتعطشة مساندة هذا المنتخب الشاب الذي يبدل قصارى جهده ليشرف كرة القدم المغربية و يرفع راية البلاد خفاقة في روسيا و العالم.
و الله المستعان! عاش المغرب!
المطلوب من الجماهبر المتعطشة مساندة هذا المنتخب الشاب الذي يبدل قصارى جهده ليشرف كرة القدم المغربية و يرفع راية البلاد خفاقة في روسيا و العالم.
و الله المستعان! عاش المغرب!
4 - بوزلوم السبت 16 يونيو 2018 - 16:03
سي التيمومي واك كتهدر بالصح ولا غي بالعاطفة نتا راك ولد الكرة واش ماشتيش الماتش ديال البارح بين اسبانيا والبرتغال واش شتي المستوى كيداير ؟؟؟ سي تيمومي راه ماعندناش باش نكونو واقعيين راه غانكلو العصا مزيان ....كلكم تتكلمون عن جيل 86 بحال ابلا زعما نتوما لي ديتو كاس العالم الله اعطينا وجهكوم علاش نهار جات عندك الجمعة باش تشد المنتخب خفتي.....
5 - MOHAMED CHERIF / FRANCE السبت 16 يونيو 2018 - 16:08
لغة الخشب يا أخي لا تخلق النصر ،لا تتوهم أن النصر ممكن أمام البرتغال أو إسبانيا ، اللهم إذا كان الفريق سيلعب كرة أخرى غير كرة القدم أما فرق عملاقة تلعب بمهارة عالية وتخلق الفرجة ، ضاع النصر ويبقى فقط حزم الحقائب والرجوع مبكرا فالنصر أراه أو التأهل أراه مستحيلا رغم أني لا أهتم بالكرة إطلاقا ، آسف لقول هذا لأنه الواقع
6 - driss dacha السبت 16 يونيو 2018 - 16:11
aslmalkm
je suis coach sport diferent mais il on partage condition physique psychology gestion effort la pysiology de notre organisme comme je lavais dit faute comise programation periodisation stage avaantcoupe,+nos joueurs sont défense leur muscles tytanise creation acide lactique les premiers 20 mn ,pas de jus aapres+se sont pas habitue .pas prepare a l humide st petersburg was 50%humidite/ pas beaucoup oxygene dans l air+nos joueurs pas foriace /condition physique faible aux iraniens etc....y a dautre chose ,soyez realistique prochains matches trop difficile seulement regarder match portugal espagne ces equipes ont un niveau superieures high standard,mais nos joueurs vont mieux jouer qu avant mais sera trop tard ,en souhaitant bonne destinee au maroc il faut rester a table pensez l avenir footbalistique de notre pays depuis le foot de masse jusqua l elite c est un grand travail qui vous attend nos resposables avec souhait de rompre avec la coruption aslmalkm
je suis coach sport diferent mais il on partage condition physique psychology gestion effort la pysiology de notre organisme comme je lavais dit faute comise programation periodisation stage avaantcoupe,+nos joueurs sont défense leur muscles tytanise creation acide lactique les premiers 20 mn ,pas de jus aapres+se sont pas habitue .pas prepare a l humide st petersburg was 50%humidite/ pas beaucoup oxygene dans l air+nos joueurs pas foriace /condition physique faible aux iraniens etc....y a dautre chose ,soyez realistique prochains matches trop difficile seulement regarder match portugal espagne ces equipes ont un niveau superieures high standard,mais nos joueurs vont mieux jouer qu avant mais sera trop tard ,en souhaitant bonne destinee au maroc il faut rester a table pensez l avenir footbalistique de notre pays depuis le foot de masse jusqua l elite c est un grand travail qui vous attend nos resposables avec souhait de rompre avec la coruption aslmalkm
7 - صوت حي بين جرادي السبت 16 يونيو 2018 - 16:12
En principe le jeu du football n'a été jamais une équation mathematique dont les résolutions nécessitent un raisonnement d'esprit ..le jeu se jouait avec une forme géométrique ronde rempli d'air ! C'est une folle forme..et celle-ci n'est jamais crédible...aujourd'hui avec vs et demain contre vos aspirations...quant à Bouhaddouz il doit se remettre à la raison et qu'oublie sa déception: puisque Messi aussi a raté le penalti..et ROLANDO s'est largement évalué. n
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