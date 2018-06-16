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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الظلمي: بقَى فيا الشعب

الظلمي: بقَى فيا الشعب

السبت 16 يونيو 2018 - 12:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اكبر قواس السبت 16 يونيو 2018 - 15:49
حتا انا بقايا فيا الشعب لي ما زال ما فاقش من القلبة..سياسة كلخ تسد آتت أكلها بامتياز.
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2 - صوت حي بين جرادي السبت 16 يونيو 2018 - 15:51
اما الشعب فانت الي بقيتي فيه برغم كل الظروف دهبت للتشجيع كالاف اخرى مثلك...شكرا لك المهم انت برغم ظروفك تفكر في الشعب بخلاف الحكومة لم نسمع منها اي حسرة على حالنا...
اما الظلمي الحقيقي رحمه الله ما جعلنا يوما نتاسف هو ورفاقه، كما هو حال النخبة اليوم..
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3 - المجيب السبت 16 يونيو 2018 - 16:00
ما عليكش يا السي "الظلمي"، ما خصش يبقى فيك الحال، غاذي تكبر وتنسى. هههههه
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