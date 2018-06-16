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كُتّاب وآراء
أمرابط يغادر المستشفى
السبت 16 يونيو 2018 - 12:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
1 - mounir السبت 16 يونيو 2018 - 12:24
على سلامتك اخوي المرابط عدنا انت احسن من كاس العالم
3 - الفيلسوف السبت 16 يونيو 2018 - 12:25
هناك اخبار تقول ان المنتخب المغربي لم بتم ابعادعه عن الموثرات الخارجية.. حيث ان الاعبين يتسعملون هواتفهم بشكل مفرط مما يفقدهم التركبز..
4 - مكرم السبت 16 يونيو 2018 - 12:25
الحمد لله على عافيتكونحن كمغاربة نتمنى لك الشفاء العاجل يا محبوب الموغريببببببببب
5 - brahim السبت 16 يونيو 2018 - 12:26
الحمدلله على السلامتك. نتمنى حد موفق الأسود الأطلس
6 - الدباغ التوفيق السبت 16 يونيو 2018 - 12:27
الله يحفظك ونجيك احنا معاك اخويا لمرابط.
7 - Hassan السبت 16 يونيو 2018 - 12:28
الحمد الله على سلمتك
المهم عندنا هو أن تكون بصحة جيدة
فعلا قمت بعمل رائع انت وزملاءك
الزهر لي ما معاناش نتمنا أن نتفوق في المباريات القادمة ان شاء الله و شكرا
المهم عندنا هو أن تكون بصحة جيدة
فعلا قمت بعمل رائع انت وزملاءك
الزهر لي ما معاناش نتمنا أن نتفوق في المباريات القادمة ان شاء الله و شكرا
8 - hisham السبت 16 يونيو 2018 - 12:29
الحمد لله على السلامة الله يسلمك و يخليك لواليديك
9 - yassine chaib السبت 16 يونيو 2018 - 12:30
we love morocco . we love you AMRABET hamdullah 3la slamtak
we are MOROCCO we can
we are MOROCCO we can
10 - البيضاوية السبت 16 يونيو 2018 - 12:31
على سلامتك اولدي نورالدين لهلا يضرنا فيك والله يخليك لوالديك ويبارك الله فيهم. الف سلامة
11 - hsan rbagadir السبت 16 يونيو 2018 - 12:31
الحمد لله على سلامتك يا أسد. لاعب مقاتل ويحب بلده المغرب. حظ موفق في باقي المنافسات
12 - BOHI REZZOUK السبت 16 يونيو 2018 - 12:32
AVANT TOUT JE SOUHAITE BONNE CHANCE. A NOTRE ÉQUIPE MAIS SOYONS RÉALISTES CAR MEME SI LE MAROC A BATTU L’IRAN IL NE POURRA RIEN FAIRE CONTRE L’ESPAGNE ET LE PORTUGAL DONC NI L’IRAN NI LE MAROC NE PASSERONT AU DEUXIÈME TOUR QUELQUE SOIT LE RÉSULTAT D’AILLEURS ÇA ÉTÉ CONFIRMÉ PAR LA RENCONTRE ESPAGNE PORTUGAL 3 a 3
13 - ثعلب الاسود السبت 16 يونيو 2018 - 12:34
كم كنت رائع يا مرابط. عند مغادرتك رقعة الميدان بعترت اوراق المنتخب. مكاينش لما دار ليه الطبييل خليها على الله
14 - wood السبت 16 يونيو 2018 - 12:35
منتخب ايران جد متواضع ، و أصلا كرة القدم هي أخر اهتمامات النظام في إيران عكس المخزن التي جعل منها قضية وطنية أولى حيت يراهن على الانجازات الكروية الوهمية لاخفاء العجز و الفشل الإجتماعي و يمتص الغضب الشعبي و يسوق نفسه كدولة مصطفة على قدم المساواة جنبا لجنب مع دول محترمة ، و ينفق على هذا الامر اموال طائلة بينما البلد يتذيل مؤشرات التنمية البشرية . و نظرا للخلاف السياسي الاخير بين إيران و المغرب انتبه الإيرانيون الى ان المخزن سيستعمل اي انتصار كروي ضدهم كأنتصار سياسي لان المخزن بطبيعته حكار و نفس ينطبق على شريحة من المشجعين المغاربة، و كما يقول المثل المغربي : نية الاعمى في عكازه و رجع فريق المخزن يجر اديال الهزيمة !!!
15 - HAMID السبت 16 يونيو 2018 - 12:38
Hamdolilah le plus important pour nous c'est votre santé, vous avez fait un bon matche, bon courage pour les deux autres matches
16 - rabii السبت 16 يونيو 2018 - 12:42
lhamdolilah
i hope for you a good healthy. and good lick for morocco. we have all chance inchaallah
i hope for you a good healthy. and good lick for morocco. we have all chance inchaallah
17 - السلاوي السبت 16 يونيو 2018 - 12:43
على السلامة خويا المرابط بالتوفيق الحمدلله سلامتك والله احفضك لوالديك
18 - خليل السبت 16 يونيو 2018 - 12:44
الانسان العربي لا يصلح لأي شيء هناك مشكلة في العقلية و النفسية و الشخصية و عدة عوامل أخرى، نصيحة للمغاربة : شاهدوا مباريات المنتخب بدون افراط في العاطفة و عند رفع الأذان لا تقصروا في واجبوكم الديني اذهب صلي ثم تابع المباراة، لا تفرحوا كثيرا عند تسجيل هدف و لا تغضبوا عند تلقي أهداف حفاظا على سلامة الأعصاب و راحة النفسية.
استمتع بمشاهدة مباراة و بفنيات لاعبين اسبانيا و البرتغال و انصرف لقضاء مهامك الضرورية دون أخد تبعات الهزائم.
استمتع بمشاهدة مباراة و بفنيات لاعبين اسبانيا و البرتغال و انصرف لقضاء مهامك الضرورية دون أخد تبعات الهزائم.
19 - مشجع السبت 16 يونيو 2018 - 12:45
على سلامتك المهم هو صحتك. نتمنى استرجاع مكانتك في المنتخب في أقرب وقت.
20 - Hmad السبت 16 يونيو 2018 - 12:45
الله يشافيك و يعافيك ا المرابط . سلامتك هي كل شي
21 - عمر من مراكش السبت 16 يونيو 2018 - 12:46
على سلامتك السيد امرابط بالتوفيق ان شاء الله ومزيدا من التألق لمنتخبنا العزيز وتحياتي لجميع عناصره نحن مكم بقلوبنا .و مزيدا من الانتصارات .ننتظر منكم الفرحة لهذا الجمهور الذي يحبكم . بالتوفيق ان شاء الله في المبارتين القادمتين.
22 - سلمان المغربي السبت 16 يونيو 2018 - 12:47
الحمد لله على السلامة سي مرابط لاعب كبير ومقاتل حقيقي
23 - غيور السبت 16 يونيو 2018 - 12:47
الحمد لله على سلامتك ، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظك من كل سوء انت ومن معك في المنتخب، فإن الرجال ذهبت لا تعوض .
24 - espoir السبت 16 يونيو 2018 - 12:51
bon rétablissement rabi m3ak et avec toute l'équipe inchaallah vous apporterez la victoire tout est possible soyez optimistes
25 - مشجعة السبت 16 يونيو 2018 - 12:53
الحد لله على سلامتك اخي والله يخليك لوطنك و لوالديك. ان تضلوا سالمين معافين اهم عندنا حتى من ربح كاس العالم. والله ينصركم و الشعب كل معكم. والله يدخلكم مدخل صدق و يخرجكم مخرج صدق ويجعل لكم من لدنه وليا ونصيرا.
26 - Youssef de sygh السبت 16 يونيو 2018 - 12:54
عندي سلامه اللاعبين احسن من مليون كاس العالم
اللهم احميهم يارب من خبت بعض اللاعبين المنافسين
اللهم احميهم يارب من خبت بعض اللاعبين المنافسين
27 - الحمد لله السبت 16 يونيو 2018 - 12:55
الحمد لله على سلامتك. الله يحفظك يا شاب. انت لنا احسن من التأهل. السلامة هي الاولوية يا بني.
28 - نور الدين السبت 16 يونيو 2018 - 12:56
عند خروج نور الدين المرابط تسجل الهدف على المنتخب المغربي وهذا دليل على قوة هذا اللاعب في تغطية الجناح الأيمن.
29 - الصحراء المغربية السبت 16 يونيو 2018 - 13:03
الى wood.
مابالك يا اخي في كل مداخلاتك و في شتى المواضيع و حتى منها الثقافية تقحم المخزن و تنتقص من المغرب فهل يا ترى تكره المخزن لانك من العسكر ?????
مابالك يا اخي في كل مداخلاتك و في شتى المواضيع و حتى منها الثقافية تقحم المخزن و تنتقص من المغرب فهل يا ترى تكره المخزن لانك من العسكر ?????
30 - سعيد السبت 16 يونيو 2018 - 13:05
على اسلامتك. اللي خاصك تعرف منين ترجع ليك الداكرة ان من ابلاصتك جا البيت و الفريق الخصم انقض على هده الفرصة... سبحان الله افحال ايلا علمك الله بينما كان الطبيب ينادي باستبدالك ولو فاقد الوعي كنت شهما تريد الرجوع الى مكانك في الملعب. رونار مادار فيها مايصلاح فاخر الشوط التاني اوداخ...!!!
31 - hassan السبت 16 يونيو 2018 - 13:08
خصنا نشوفو لقطة الهدف ، ومن ثم لا يمكن ان نلوم تدخل هدا المدافع .لاعبان ارانيان كانت ستكون لهما الكرة وفي الشباك .مشكل المقابلة ليس لقطة الهدف هدا ، بل مشكل المقابلة شلل الهجوم ل 90 د وعدم قدرة المدرب معالجته، حيث سيطر المنتخب على الكرة دون القدرة على ايصالها الى مربع العمليات ،لقطتين لا اكثر. وعوض تعزيز الهجوم قام المدرب بتعزيز الدفاع, الجيد اصلا. قراءة المدرب للمبارة خاطىئة.
32 - مصطفى السبت 16 يونيو 2018 - 13:08
الحمد لله على سلامتك وعودة موفقة ان شاء الله
33 - مغربي السبت 16 يونيو 2018 - 13:09
الحمد لله على سلامتك أخي
لكن هناك أخطاء مدرب و أخطاء الطاقم الطبي :
الخطأ الطبي هو أن الأخ امرابط كان واضح أنه لن يستطيع الوقوف بعد اصطدام رأسه للأسف بالأرض و قد لاحظنا أن الطاقم الطبي ظل مرتبكا في اتخاذ القرار السريع و تعويضه بلاعب بديل.
أخطاء المدرب كانت أولا في التشكيلة و التي كانت غير موفقة بكل المقاييس و ثانيا انشغال المدرب بالمناوشات الجانبية في وقت حساس .
ناهيك عن الخطأ القاتل و اللامقصود من اللاعب المغربي الذي سجل في مرمانا .
اعتقد أن المهمةأصبحت صعبة جدا بعدما كان حلم التأهل قائما حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة .
لكن هناك أخطاء مدرب و أخطاء الطاقم الطبي :
الخطأ الطبي هو أن الأخ امرابط كان واضح أنه لن يستطيع الوقوف بعد اصطدام رأسه للأسف بالأرض و قد لاحظنا أن الطاقم الطبي ظل مرتبكا في اتخاذ القرار السريع و تعويضه بلاعب بديل.
أخطاء المدرب كانت أولا في التشكيلة و التي كانت غير موفقة بكل المقاييس و ثانيا انشغال المدرب بالمناوشات الجانبية في وقت حساس .
ناهيك عن الخطأ القاتل و اللامقصود من اللاعب المغربي الذي سجل في مرمانا .
اعتقد أن المهمةأصبحت صعبة جدا بعدما كان حلم التأهل قائما حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة .
34 - Bruce السبت 16 يونيو 2018 - 13:21
je vais vous dire que le Maroc ne gagnera aucun match nous sommes faible tjs le même jeu pas de stratégie il n'y a personne Pour marquer on tâtonne hélas c'est la vérité..
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