24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1312:3316:1319:4521:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. محامون: أوامر التزام الصمت بالمحكمة تحول الزفزافي إلى نقيب (5.00)

  2. المونديال ينعش مطلب فتح الحدود بين المغرب والجزائر فيسبوكيا (5.00)

  3. منيب تدعو إلى تتويج فرحة العيد بإطلاق سراح "معتقلي الريف" (5.00)

  4. رونالدو يتوصل لاتفاق مع سلطات الضرائب الإسبانية (5.00)

  5. أمرابط يغادر المستشفى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ملخص فرنسا وأستراليا

ملخص فرنسا وأستراليا

السبت 16 يونيو 2018 - 12:36

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.