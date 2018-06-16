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كُتّاب وآراء
مغاربة يواسون بوحدوز
السبت 16 يونيو 2018 - 18:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - One Moroccan السبت 16 يونيو 2018 - 18:43
Very Emotionally thouching thank you guys for the support ان كانت الخسارة ستوحد القلوب فمرحبا بها ❤️
2 - متتبع السبت 16 يونيو 2018 - 18:50
رسالة الى من يعاتبون اللاعبين.
قوم الكلاخ والنفاق .لوكان بوهدوز سجل اصابة لنا لوكان الكل يلبس تريكو ديالو ويبرح به.اش فيها مجرد خطأ مشي عمدا.الله يحسن العون مسكين بكى وقال انا غبي واستسمح من الشعب المغربي .آش بغاو كثر.ياك حتى ميسي ضيع بنالتي.و لاعب من بيرو كذلك ضيع ضربة جزاء .هذه هي الرياضة فيها منتصر ومنهزم و الواقع ان المنتصر يكون قد استغل اخطاء الخصم و هذا في جميع المنافسات.
قوم الكلاخ والنفاق .لوكان بوهدوز سجل اصابة لنا لوكان الكل يلبس تريكو ديالو ويبرح به.اش فيها مجرد خطأ مشي عمدا.الله يحسن العون مسكين بكى وقال انا غبي واستسمح من الشعب المغربي .آش بغاو كثر.ياك حتى ميسي ضيع بنالتي.و لاعب من بيرو كذلك ضيع ضربة جزاء .هذه هي الرياضة فيها منتصر ومنهزم و الواقع ان المنتصر يكون قد استغل اخطاء الخصم و هذا في جميع المنافسات.
3 - محسن السبت 16 يونيو 2018 - 19:02
نعم كل المغاربة يواسون بوحدوز لان الاخطاء واردة ولان المغاربة على يقين تام بان المدرب هو سبب خسارة المنتخب باعتماده خطة عقيمة وبتقزيم دور الرواقين الايمن والايسر بالاضافة الى انه كان عليه ان يدخل حمزة منديل في الجهة اليسرى وحكيمي يرجع لمكانه الطبيعي في اليمين وبذلك يتم تحرير امبرابط الذي ارهقته طريقة رونار الفاشلة...
4 - صوت حي بين جراديي السبت 16 يونيو 2018 - 19:06
اخي بوهدوز كل قطرة دمع من عينك تساوي عند المغاربة الشيء الكثير..فانت لم تحمل بندقية ووجهتها للمغاربة وانت لم تخن المغرب ولم تستبدل جنسية وطنك الام بجنسيةالمهجر برغم الاغراءات التي قد تفقدك الصواب مثل ما فعل غيرك...انت بطل وستبقى بطل في عيوننا والمستقبل امامك لرد الاعتبار ...امامنا استحقاقات اخرى مستقبلا.. انها كبوة وليس نهاية...ثابر وثابر... ولا تجعل من تصريحات وتعليقات اخوانك لوما لك...المغاربة اخوانك وهم هكدا ...سرعان ما يرجعون ويغفرون...انت منا ولن ندعك تنحط لمجرد كبوتك...تلبيتك لنداء الوطن خيرمن الف شفار يوجد بيننا بلا نقد ولا عقاب...
مهما يكن خطأك الغير المقصود فلن يصل لخطأ ميسي النجم وما ادراك ميسي الدي اضاع ضربة جزاء...فكيف سيقضي ليلته والارجنتين ماخطر على بالها ان ميسي يضيع فرصتهم في نيل ثلاث نقط...فنحن لابفريق مرشح لنيل كاس العالم...وحدودنا مسطرة من لدن الفيفا في اقصى حدها دور الثمانية..وان اردنا تخطيها فهناك حكام جاهزين لاقافنا ...انها سياسة الفيفا...ومن فلت من اقراننا لربع النهاية او حتى نصفها فسيكون امر غير عادي ويجب حصاره حتى لا يكبر الا بارادتها....
مهما يكن خطأك الغير المقصود فلن يصل لخطأ ميسي النجم وما ادراك ميسي الدي اضاع ضربة جزاء...فكيف سيقضي ليلته والارجنتين ماخطر على بالها ان ميسي يضيع فرصتهم في نيل ثلاث نقط...فنحن لابفريق مرشح لنيل كاس العالم...وحدودنا مسطرة من لدن الفيفا في اقصى حدها دور الثمانية..وان اردنا تخطيها فهناك حكام جاهزين لاقافنا ...انها سياسة الفيفا...ومن فلت من اقراننا لربع النهاية او حتى نصفها فسيكون امر غير عادي ويجب حصاره حتى لا يكبر الا بارادتها....
5 - تمغربيت السبت 16 يونيو 2018 - 19:07
بغيت نبارك للأخ بوحدوز وزوجة ديالو علي الحمل الله يفرحك اخاي وتعملشي بالك ربي يوفقك في مسيرتك أن شاءالله.وارجو من البعض عدم سب وشتم هذا الشخص..
6 - moi السبت 16 يونيو 2018 - 19:10
la faute est humaine on va toujours les soutenir jusqu'à la derniere minute ils ont fait de leurs mieux et on l a senti on est toujours avec vous nos lions jusqu'à la derniere minute pour le bon et pour le mal
7 - سرغيني السبت 16 يونيو 2018 - 19:21
هده هي الرياضة فيها المنتصر والمنهزم فيها من يعمل الأخطاء والطرف الآخر يستغلها الرياضة أخلاق نحن نريدهم أن يلعبوا بروح رجالية فقط أما الانتصار أو الهزيمة فكلاهما وارد من يدكر Ruperto pajyu عندما ضيع ضربة جزاء وضاع حلم الطليان بالفوز بكأس العالم
8 - odassalh السبت 16 يونيو 2018 - 19:22
كان عليهم تدريب في نجرية ؤلا مرتانية ماشي في سويسرا
9 - abghazi السبت 16 يونيو 2018 - 19:23
من يآخد بوحدوز على هدفه لا يفهم في الكرة شيئا.
إنها أحداث تقع لأحسن اللاعبين.
علينا مؤازرته في هذه الظروف حتى لا يحس بالإحباط لأنه لم يتعمد ذلك الهدف الداتي.
إنها أحداث تقع لأحسن اللاعبين.
علينا مؤازرته في هذه الظروف حتى لا يحس بالإحباط لأنه لم يتعمد ذلك الهدف الداتي.
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