24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/06/2018
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:13
|12:33
|16:13
|19:45
|21:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟
- رياح العولمة تهدد باقتلاع جذور الفرجة في ساحة جامع الفنا التاريخية
- محامون: أوامر التزام الصمت بالمحكمة تحول الزفزافي إلى نقيب
- النضج الكرواتي يواجه القوة النيجيرية في روسيا
- السايح وقصة لقاء الملك
- مناهضة تشغيل الأطفال
محامون: أوامر التزام الصمت بالمحكمة تحول الزفزافي إلى نقيب (5.00)
المونديال ينعش مطلب فتح الحدود بين المغرب والجزائر فيسبوكيا (5.00)
- بوحدوز: أنا "الغبي" .. وأعتذر للشعب المغربي - (198)
- رونار: أتحمل مسؤولية الهزيمة .. والمنتخب قادر على التعويض - (195)
- المونديال ينعش مطلب فتح الحدود بين المغرب والجزائر فيسبوكيا - (125)
- الهزيمة تحزن المغاربة والجماهير تنتقد اختيارات "الثعلب الفرنسي" - (97)
- انتشاء وسط البوليساريو وإيران بعد تعثّر "أسود الأطلس" في المونديال - (87)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ملخص البيرو والدنمارك
السبت 16 يونيو 2018 - 18:25