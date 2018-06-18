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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | لشكر .. المقاطعة إبداع مغربي

لشكر .. المقاطعة إبداع مغربي

الاثنين 18 يونيو 2018 - 01:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - رشيد الأحد 17 يونيو 2018 - 23:40
الحمد الله مبقاتش شي حاجة سميتها الاستتناء المغربي
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11
2 - غييور على بلدي الأحد 17 يونيو 2018 - 23:44
هذا ليس بإبداع هذا انذار لطوفان قادم
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58
3 - ملاحظ الأحد 17 يونيو 2018 - 23:56
وما ذخلكم في أشياء لاتعنيكم؟ يكفيكم الاعتناء بانفسكم وبأقربائكم و الاستفادة من الخدمات المجانية للدولة على حساب الشعب كما فعل بعض النواب مؤخرا : الاستفادة من خدمات اامجانية من أجل حضور مباريات كأس العالم لكرة القدم بروسيا ( نقل ، إقامة بفندق فخمة ، حضور مباريات و...).
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48
4 - البعمراني الاثنين 18 يونيو 2018 - 00:04
المقاطعة ليست أبدا أبداعا مغربيا لقد سبق اليه عدة شعوب أخرهم في الجزائر بالنسبة للسيارات خليها تصدي
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27
5 - التغيير الهادئ الرزين الاثنين 18 يونيو 2018 - 00:13
التغيير يجب أن يبدأ الآن قبل أن يفلت عقد الصبر من شعب أعياه الإنتظار يجب ابتداع فوضى خلاقة في المشهد السياسي الذي لم يعد يثير إلى الإشمءزاز سواء تعاطف مع مطالب الشعب أو رأى أنهم مجرد مداويخ نريد شبابا دون الأربعين في البرلمان وفي الوزارة وفي المجالس المحلية نريد انتخابات سابقة لأوانها شريطة أن تسطر بالخط الأحمر العريض على الماضي الأليم
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