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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | آخر ساكني الكهوف ببني ملال

آخر ساكني الكهوف ببني ملال

الاثنين 18 يونيو 2018 - 00:33

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ياجوج وماجوج الأحد 17 يونيو 2018 - 22:50
إبحتو جيداً و ستجدون مملكة مغربية أخرى تحت الأرض
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38
2 - السالمي الأحد 17 يونيو 2018 - 22:55
في مناطق عديدة في جبال الأطلس هناك الآلاف مازالوا يسكنون الكهوف والحفر في الجبال وهؤلاء المواطنين عانو ومازالو يعانون الإقصاء والنسيان ولا من يبالي بهم. الحمد لله لم ننال تنظيم كأس العالم.
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25
3 - karim الأحد 17 يونيو 2018 - 23:01
واو يعجز اللسان عن الكلام نحن مجرد ضيوف في هذه البلاد السعيدة البلاد لاصحابها يفعلون ما يشاؤون لا حسيب ولا رقيب
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32
4 - خالددددد الأحد 17 يونيو 2018 - 23:06
هناك اناس يعيشون في اماكن اكثرسوءا من هاتة العاءلة ولا يعلمهم الا الله سبحانه. اسءلوا الداودي وتجار الدين هل رآوا مثل هاته النمادج.
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9
5 - ضربني الضو الأحد 17 يونيو 2018 - 23:06
ثلاثة لمليون راه دارو معاك المزيان حنا راه السلك دايز من فوق الدار وطحنونا ف مليون ونص
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11
6 - ديموقراطي الأحد 17 يونيو 2018 - 23:27
على الدولة توفير الطاقة الشمسية لكل سكان المناطق النائية مجانا وهذا اقل ما يمكن توفره .ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
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11
7 - MAMADOU الأحد 17 يونيو 2018 - 23:31
VOUS LES MAROCAINS VOUS VOULEZ ORGANISER LA COUPE DU MONDE
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1
8 - kamal الأحد 17 يونيو 2018 - 23:33
3،5 مليون ونصف للربط بشبكة الكهرباء، أتساءل هل سمع السيد الرباح بهذه التكلفة للاستفادة من الانارة أم لا،،،،،،،،،،،، لا حول ولا قوة الا بالله
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13
9 - rachid الأحد 17 يونيو 2018 - 23:39
هدا المكان من قرب عين تطاوين (منبع واد تطاوين جنوب حي أوربيع) قبل هولاء كان يعيش في هدا الكوخ شخص يدعى اوتودا إلا ان توفية رحمة الله عليه .
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8
10 - مغرب بلا زواق شكرا هيسبريس الأحد 17 يونيو 2018 - 23:42
ثلاث مليون نص من أجل الربط بالكهرباء لأسرة فقيرة يجب محاسبة والمسؤولين
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13
11 - مقاطعون.... الأحد 17 يونيو 2018 - 23:53
لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها : لِم لَم تصلح لها الطريق ياعمر..؟ فينكم ايها المسؤولون فينكم اللي منوضين صداع على تذاكر المونديال والفنادق وانتم تعلمون انها اموال الفقراء والمساكين...حسابكم عسير يوم لاينفع مال ولابنون...
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13
12 - الملالي الاثنين 18 يونيو 2018 - 00:30
اسرة تعيش بكهف..وادت 3.5 مليون لوكالة الماء والكهرباء دون حشمة ولا رافة من مسؤوليها ومن يهمهم الشان المحلي ولا الوطني...
للمقارنة...استفاد 50برلمانيا من تداكر ومصاريف عطلة مدفوعة من جيوبنا لحضور المونديال...........
حلل وناقش ...ولا..بلاش كاع..راه غادي غير تصطى ودوخ ...
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