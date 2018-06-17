24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3317:1420:4522:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. "متلازمة ريت" .. مرض نادر يهدد حياة الصغيرات في المغرب (5.00)

  2. الزفزافي: فرحة عيد الفطر سرقت من الريف سنتين (5.00)

  3. أمرابط يغادر المستشفى (5.00)

  4. تقرير: غالبية إنتاجات التلفزة في رمضان حملت إساءات إلى المغربيات (5.00)

  5. اعتداء بالسلاح الأبيض يزهق روح مهاجر مغربي فوق التراب البوسني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قصة بائعة ضحية نصب

قصة بائعة ضحية نصب

الأحد 17 يونيو 2018 - 09:05

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - pif الأحد 17 يونيو 2018 - 09:41
لا حول ولاقوة الا بالله .حسبناالناه و نعم الوكيل . القوي ياكل الضعيف .هدا حالنا.
ويا حسرتاه سيارة www او طامع في مال مسكينة كسبته بشق الانفس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - Saad الأحد 17 يونيو 2018 - 09:41
لاحول ولا قوة إلا بالله يجب معرفة هذا الشخص و إنزال أشد العقوبة به ليكون عبرة لمن لا يعتبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - Paris الأحد 17 يونيو 2018 - 09:59
السلام عليكم لا يوجد تعليق اللهم ياربي تجازء هد المجرم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - mrio الأحد 17 يونيو 2018 - 10:08
هادشى لي جاري بيه عمل في المملكة المغربية مادام هناك وزراء في حكومة ينصبون علي مستمرة المغربي واجنبي اوخارجين علي قانون ينصبون علي طبقة فقير التي ودمرت حيتوها بي نصب واحتيال أحزاب سياسية فاشلة في سياسة فاسدة أخلاقيات واجتماعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - omar الأحد 17 يونيو 2018 - 10:08
لا حول ولا قوة الا بالله. الله يخلفها ليك بما كثر أ ختي. الله ياخد الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.