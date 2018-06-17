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كُتّاب وآراء
قصة بائعة ضحية نصب
الأحد 17 يونيو 2018 - 09:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - pif الأحد 17 يونيو 2018 - 09:41
لا حول ولاقوة الا بالله .حسبناالناه و نعم الوكيل . القوي ياكل الضعيف .هدا حالنا.
ويا حسرتاه سيارة www او طامع في مال مسكينة كسبته بشق الانفس.
ويا حسرتاه سيارة www او طامع في مال مسكينة كسبته بشق الانفس.
2 - Saad الأحد 17 يونيو 2018 - 09:41
لاحول ولا قوة إلا بالله يجب معرفة هذا الشخص و إنزال أشد العقوبة به ليكون عبرة لمن لا يعتبر
3 - Paris الأحد 17 يونيو 2018 - 09:59
السلام عليكم لا يوجد تعليق اللهم ياربي تجازء هد المجرم
4 - mrio الأحد 17 يونيو 2018 - 10:08
هادشى لي جاري بيه عمل في المملكة المغربية مادام هناك وزراء في حكومة ينصبون علي مستمرة المغربي واجنبي اوخارجين علي قانون ينصبون علي طبقة فقير التي ودمرت حيتوها بي نصب واحتيال أحزاب سياسية فاشلة في سياسة فاسدة أخلاقيات واجتماعية
5 - omar الأحد 17 يونيو 2018 - 10:08
لا حول ولا قوة الا بالله. الله يخلفها ليك بما كثر أ ختي. الله ياخد الحق.
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