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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تضامن مع عاملات الفراولة

تضامن مع عاملات الفراولة

الأحد 17 يونيو 2018 - 16:19

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - وطني الأحد 17 يونيو 2018 - 16:31
ههههه والحكومة العجيبة تنفي و قوع أي اعتداء.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
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4
2 - افران الاطلس المتوسط الأحد 17 يونيو 2018 - 16:48
واين دور الحكومة المغربية اين هو ؟ لماذا لا تظهر جمعيات النسائية لذلك ؟ اصبح من الضروري تقديم شكوى ضد الشركات التي تشتغل وتنتهك عرض المواطنات المغاربيات في مزارعها ، في هي المسئولة الاولى عن كل هذا لابد من تعوض المواطنات ضحايا الأعمال الشاقة ومرتكبي الجرائم ضدهم ، ومعاقبة مرتكبي الاغتصاب بشدة كذلك الشركات التي لم تلتزم والذين لا يحترمون شروط وقواعد قانون العمل. عادة يجب منع بعث النساء الى العمل بإسبانيا بدلا من الرجال
il faut posé plainte contre les entreprises qui violent les citoyennes marocaine l’espagne est responsable elle devrait indemnisé les citoyens victimes des actions qui leurs était infligés et punir le coupable ou les coupables pour non respect au droit du travail . normalement les femmes devrait être interdites de travail en Espagne
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2
3 - stitou الأحد 17 يونيو 2018 - 17:10
الجمعيات النسائية في المغرب هههههه.
مصالح شخصية لا غير.
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