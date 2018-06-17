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كُتّاب وآراء
مشاهد من أوريكة
الأحد 17 يونيو 2018 - 16:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - اوريكا الأحد 17 يونيو 2018 - 16:39
فعلا، واد اوريكا نواحي مراكش يعتبر من بين المنتجعات السياحية الاكثر استقطابا للسياح الاجانب و الداخليين.
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