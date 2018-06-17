24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/06/2018
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:33
|17:14
|20:45
|22:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟
- الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط
- عزيز بوحدوز "المخطئ" .. الاعتذار يكفي المغاربة
- صورة سبابة الشهادة لأمرابط تفطر قلوب المغاربة
- صلاح يشارك في التدريب استعدادا لملاقاة روسيا
- النعاس وراء دهس سائق أجرة للمارة في موسكو
"مفوضية اللاجئين" تفضح الظروف الكارثية لساكنة مخيمات تندوف (5.00)
مونديال 2018 .. "حراكة" مغاربة يقعون في قبضة الأمن الروسي (5.00)
- 50 برلمانيا يسافرون إلى روسيا لمتابعة "المونديال" من أموال الدولة - (145)
- لقجع يحفز "أسود الأطلس": المغاربة ينتظرون جرعات الفرح والسعادة - (124)
- خبر سعيد يمحو أحزان المغربي بوحدوز بعد هدف "النيران الصديقة" - (109)
- رونالدو: الطريق إلى الدور الثاني في المونديال يمر عبر هزم المغرب - (95)
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يدخل على خط حملة المقاطعة - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عرس يتحول إلى مأتم
الأحد 17 يونيو 2018 - 16:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - toto الأحد 17 يونيو 2018 - 16:42
الله يشفيكوم ويهديكم ضروري خصنا نضمو المنديل 2019
2 - wood الأحد 17 يونيو 2018 - 16:52
هذه الواقعة تشير للوضعية الهشة التي تعيشها المدن العتيقة و القديمة . فأغلب منازلها او كلها معرضة للانهيار لأبسط الاسباب ، فأغلب منازلها يمكن إعتبارها آيلة للسقوط . فلا قدر الله وقع زلزال بسيط ستنهار بكاملها ، بالإضافة ان هذه الاحياء القديمة تعرف الاكتظاظ و تسكنها فئات بسيطة ، فكان على الدولة مند البداية ان تكون لها رؤية مسبقة و مستقبلية لوضع حلول و ليس الآن الذي تعقد فيه المشكل و تم استنفاد الرصيد العقاري المحيط بالمدن . فحاليا كل ما تقدمه الدولة هو ترحيل الساكنة خارج المدار الحضري بعدة كلومترات الشيء الذي يرفضه أغلبية السكان ، لانه لا يختلف في شيء عن التهجير القسري !!!!
3 - محمد المغربي الأحد 17 يونيو 2018 - 17:06
وهاد الناس كيعرفو بان السقف البلدي والقديم ما غاديش يستحمل فوق الطاقۃ وداير عرس فيه ياك كاين القيطون والباش وتسرح نعام السي في الزنقۃ وفرح انت واولاد الدرب لي خاصنا بعد المرات نفكر قبل ما نعمل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3