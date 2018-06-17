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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عرس يتحول إلى مأتم

عرس يتحول إلى مأتم

الأحد 17 يونيو 2018 - 16:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - toto الأحد 17 يونيو 2018 - 16:42
الله يشفيكوم ويهديكم ضروري خصنا نضمو المنديل 2019
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-8
2 - wood الأحد 17 يونيو 2018 - 16:52
هذه الواقعة تشير للوضعية الهشة التي تعيشها المدن العتيقة و القديمة . فأغلب منازلها او كلها معرضة للانهيار لأبسط الاسباب ، فأغلب منازلها يمكن إعتبارها آيلة للسقوط . فلا قدر الله وقع زلزال بسيط ستنهار بكاملها ، بالإضافة ان هذه الاحياء القديمة تعرف الاكتظاظ و تسكنها فئات بسيطة ، فكان على الدولة مند البداية ان تكون لها رؤية مسبقة و مستقبلية لوضع حلول و ليس الآن الذي تعقد فيه المشكل و تم استنفاد الرصيد العقاري المحيط بالمدن . فحاليا كل ما تقدمه الدولة هو ترحيل الساكنة خارج المدار الحضري بعدة كلومترات الشيء الذي يرفضه أغلبية السكان ، لانه لا يختلف في شيء عن التهجير القسري !!!!
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8
3 - محمد المغربي الأحد 17 يونيو 2018 - 17:06
وهاد الناس كيعرفو بان السقف البلدي والقديم ما غاديش يستحمل فوق الطاقۃ وداير عرس فيه ياك كاين القيطون والباش وتسرح نعام السي في الزنقۃ وفرح انت واولاد الدرب لي خاصنا بعد المرات نفكر قبل ما نعمل
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