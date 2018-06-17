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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة ومباريات المونديال

مغاربة ومباريات المونديال

الأحد 17 يونيو 2018 - 16:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - إنه حب الوطن الأحد 17 يونيو 2018 - 16:46
آه! لو كان هذا الإهتمام بالثقافة والعلم والمعرفة والصحة.
آه! لو كان نفس الإهتمام بالناشئة و حسن توجيهها و تربيتها.
آه! لو كان نفس الإهتمام بالتعليم وممناهجه و مؤسساته.
آه! لو كانت نفس العناية بالصحة.
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2 - الهجوم المضادة هو الحل الأحد 17 يونيو 2018 - 16:56
المغرب إذا الفوز يجب أن يلعب مثل إيطاليا و الميكسيك اليوم يعني جل اللاعبين في الدفاع مع الإعتماد على الهجمات المضادة يعني اللعب ديال الطاليان و انشاء الله التوفيق
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3 - rash الأحد 17 يونيو 2018 - 17:00
اشمن مونديال ياك سالات الحفلة سدات مدام...... مول لمليح باع و راح.... الحاصول الفقايس و صافي
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4 - صوت حي بين جرادي الأحد 17 يونيو 2018 - 17:19
مع تشجيعي للمكسيك من اجل التاكيد ان الكرة لا ثقة فيها... أومن بان الالمان ماكينة لا يجب الوثوق في ترهلها..هي هكدا مستانسة على النهوظ بعد كل كبوة...فحداري يامكسيك من الثقة المفرطة..انها الالمان لا تعرف متى تثور...!
الشوط الاول من المقابلة رائع بكل المقاييس....خد العبرة ياهرفي رونار واصنع المستحيل بطكتيك يفشل خطط منافسيك ...النقط هي المهمة...
فلننتظر الشوط الثاني مادا سيحدث ياترى ؟
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5 - التهامي الأحد 17 يونيو 2018 - 17:22
سبحان الله احب كذلك الكرة واشجع المنتخب ولكن استحيي لبعص المغاربة وبعض التصرفات الحمقاء اثناء المباراة او بعدها سواء في الحياة الواقعية او على المواقع الاجتماعية . سواء الانتصار او الهزيمة المهم البعض يظن ان المنتخب هو الوطن نفسه وان الخصم هو عدو يريد دخول بلادنا ونحن يجب ان نقف له بالمرصاد ههه. حماقة وبلادة لا تتصور. قلت لشخص انني اشجع المغرب ولكن اذا تاهلت ايران الى الدور الثاني ساشجعها كدولة اسلامية وهذا الشخص ثار في وجهي واتهمني بالخيانة ههه.
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