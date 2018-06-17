24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3317:1420:4522:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. مهاجمة تصيب أشخاصا صائحة "الله أكبر" بفرنسا (5.00)

  2. المونديال الشعري: الى مَنْ في الوَغَى خِبٌّ (5.00)

  3. "مفوضية اللاجئين" تفضح الظروف الكارثية لساكنة مخيمات تندوف (5.00)

  4. "طائرات غزة الورقية" تواصل إحراق إسرائيل (5.00)

  5. من تونسي إلى المغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ملخص ألمانيا والمكسيك

ملخص ألمانيا والمكسيك

الأحد 17 يونيو 2018 - 18:34

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Omar33 الأحد 17 يونيو 2018 - 18:55
Bravo au Mexique : agressivité, qualité technique ,cohésion collective
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.