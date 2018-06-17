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كُتّاب وآراء
ملخص البرازيل وسويسرا
الأحد 17 يونيو 2018 - 22:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - محمد الأحد 17 يونيو 2018 - 23:00
المنتخب المغربي سيقول كلمته ان شاء الله حتى ان خرجنا من الدور الاول سوف لن يكون من الباب الضيق لا عبونا ان لعبوا بنفس الغرانتا والقتالية سنحرج البرتغال
2 - مغربي الأحد 17 يونيو 2018 - 23:47
عودتنا البرازيل ببيع المباريات في كاس العالم بطرق ماكرة كما فعلت ضد المغرب في 1998
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