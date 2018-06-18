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كُتّاب وآراء
الأسود يستعدون للبرتغال
الاثنين 18 يونيو 2018 - 12:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - الفيلسوف الاثنين 18 يونيو 2018 - 12:46
الملنيا خسرت و البرازيل تعادلت و الارجنتين تعادلت.. و المغرب سوف يربح بإذن الله
2 - prof الاثنين 18 يونيو 2018 - 12:53
حزموني ورزموني و لا تعاولو علي.كان الاحسن عدم التأهل إلى المونديال ولكن م شاء اللة كان. كيبقاو في ناس مضرورين مساكين محتاجين كيدعاو معاكوم. وانتم تحصدون الملايير وهم مقموعون محتقرون و لكن لهم الله العظيم رب العرش الكريم يراهم ولن يضيعهم. هسبريس انت ملاذنا وان للعاملين فيها لاجر عظيم أن شاء الله.
3 - mehdi Frankfurt الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:37
انشاء الله المغرب سيتأهل إلى الدور الثاني إيران لم تلعب الكرة مع المغرب لو لعبو لربح المغرب بحصة ثقيلة لكن مع البرتغال انشاء الله عندي احساس اننا سنربح وتبقى مباراة اسبانيا مسألة حياة أو موت هاد هي الكرة لكن يجب دعم المنتخب الوطني
4 - brahim الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:45
المغرب لا تستغرب. الفوز انشالله. كلشي ممكن.
5 - عبد الحكيم الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:47
المغرب سوف يفوز على البرتغال،و ستكون المبارة ضد اسبانيا بمثابة النهايي،
6 - ghouber farid الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:58
Ce qui fait mal aux observateurs c’est ce terme qualificatif de « lions »
C’est dénigrer les qualités d’un vrai lion.
Et c’est du n’importe quoi et ridicule
C’est dénigrer les qualités d’un vrai lion.
Et c’est du n’importe quoi et ridicule
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