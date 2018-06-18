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كُتّاب وآراء
استعداد حاشد لموازين
الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
1 - مقاطع الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:00
في الدول التي تحترم شعبها مجرد ما يحتج الشعب على شئ يستجاب له .
2 - dokalli الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:00
لقضية في يد الشعب بالاخص ناس الرباط بانو رجال
3 - adil الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:05
لا حول ولا قوة الا بالله....واش بزز اعباد الله والحكرة هدي ...نطالب الملك للاستماع إلى صوت الشعب..راه منا ملينا من هادشي والله العظيم
4 - mayssa الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:06
ايوا ملي كتقولوا بلي موازين منظم من طرف الخواص اشنوا كديرو انتم تماك علاش ماحنين راسكم معاهم خليوهم يعوموا بحرهم ويجيبوا الامن الخاص
5 - متتبع الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:08
تبارك الله على الأمن ديالنا و على ما يتوفر من إمكانيات و عتاد
السؤال لصالح من كل هاته الأشياء؟؟
المكان الحقيقي لهؤلاء الأشخاص و هذا العتاد داخل المدن و الطرقات و بين الأحياء و الأزقة لكي يشعر المواطن بالأمن و الطمئنينة
ماشي لدرجة إنعدامهم و حتا فاش تتوقع شي جريمة و تتصل بيهم تبقا تاصل و تاصل إلى جاوبوك و فاش يجاوبوك يكولو ليك واش كاين دم
بلد المتناقضات بامتياز
السؤال لصالح من كل هاته الأشياء؟؟
المكان الحقيقي لهؤلاء الأشخاص و هذا العتاد داخل المدن و الطرقات و بين الأحياء و الأزقة لكي يشعر المواطن بالأمن و الطمئنينة
ماشي لدرجة إنعدامهم و حتا فاش تتوقع شي جريمة و تتصل بيهم تبقا تاصل و تاصل إلى جاوبوك و فاش يجاوبوك يكولو ليك واش كاين دم
بلد المتناقضات بامتياز
6 - شريد الليل الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:11
هل بدء العد العكسي لتبديد أموال الشعب على المتسكعين العالميين اللدين يرحب بهم في المغرب من أجل اقتسام الكعكة مع المسؤولين والمشرفين على موازين .مغنيات ومغنيين وسهرات ليلية ماجنة. أين الحكومة من كل ما يجري في البلاد أين وزارة الثقافة من كل ما يقدم لمواطني دولة إسلامية وفيها أمير المؤمنين. لا بد من إلغاء هده الطراهات اللتي تبدد مزانية ضخمة اللتي هي من حق الفقراء وما أكثرهم في بلادنا اللتي استولى عليها التماسيح اللتي تخرج انبابها من تحت الماء لمص الدماء. .....?
7 - nor الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:12
باركة من الدعاية الخاوية راه المداويخ عاقو بيكم والشعب عاق وفاق ومن هذا المنبر اوجه رسالتي لكل لمدوخ فلنكن غلى كلمة واحدة ونعطيهم عبرة ونموذج في الاتحاد ونقول لهم مقاطعون ولتتفرجوا في عريكم ورقصكم ومسخكم بوحدكم ولنبين للعالم مدى تلاحمنا وحبنا لبعضنا
8 - غريب في بلادي الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:14
عندما تهدر اموال الشعب في التفهات يسخر الإعلام والأمن والحكومة و .... لرعايته وعندما يطلب المواطن أبسط حقوق العيش تسخر (القوة سالفة الذكر) بسجنه وضربه والإعلام يبرر والحكومة تهدد اليس هذا قمة الظلم
9 - ملوك الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:16
الرسالة واضحة لا كلام بعد كلام الإمام رفعت الأقلام جفت الصحف لن تخضع دولة امتدت حضارتها لأربعة عشر قرنا لمداويخ المصباح.
10 - مغربي الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:17
سبحان الله تنظيم كأس العالم ديال موازين كنفوزوا به كل عام .
ماشي مشكل المغاربة الفلوس شايطة عليهم و البنات ديالنا في الخليج و في اسبانيا دايرين فيهم ما بغاو و الناس عايشة في الكهوف و على التسول و زيد و زيد .
و لهذا تمتعوا يا فنانين بفلوس الشعب مقابل تسويق فكرة مغرب الثقافات .
سؤال إذا كان نواب الأمة يتكلمون باسم الشعب و يشتكون من نقص الميزانية ووووووو أليس هذا تهريب واضح لأموال الشعب .
ماشي مشكل المغاربة الفلوس شايطة عليهم و البنات ديالنا في الخليج و في اسبانيا دايرين فيهم ما بغاو و الناس عايشة في الكهوف و على التسول و زيد و زيد .
و لهذا تمتعوا يا فنانين بفلوس الشعب مقابل تسويق فكرة مغرب الثقافات .
سؤال إذا كان نواب الأمة يتكلمون باسم الشعب و يشتكون من نقص الميزانية ووووووو أليس هذا تهريب واضح لأموال الشعب .
11 - abdo الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:17
وبعد شهر او شهرين ستأتيكم فاتورة الماء و الكهرباء مضاعفة عدة مرات لتقول عزيزي المدوخ ماهدا؟
12 - Michab Benyounes الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:19
اكيك ان المصممين على موازين رغم الانتقادات ورغم الظروف المرة التي يعيشها الشعب الابي الصبور اكيك انهم يستهدفون الشعب لمدوخ او بما سمه لمداويخ...
13 - salim الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:22
كايبان لي بانه عناد كبير ،ولكن في الأخير المواطن هو من سيقرر
14 - ouchn الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:22
Vous dites que maouazine ne coute rien au public. Qui paye pour toutes cette securite? Vous croyez le peuple est stupide?
15 - اسماعيل الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:22
واش تيضحكو علينا...ولا تنضحكو عليهم ...ولا تنضحكو على راسنا
16 - عمر.ع الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:24
من الغباء أن تستمر الدولة في تبذير المال العام في مثل هاته الترهات، كل دولة لا تنصت إلى نبض الشارع و الى ما يطلبه المواطنون ولا تلبي المتطلبات الأساسية للمواطن فهي للزوال لا محالة، فحذار من قسوحية الراس لأن المواطن لم يعد يقوى على الصبر فارحموا شعبكم ولا استمروا في العناد لأن الأمور لا تسير في الإتجاه الصحيح.
17 - شوف تشوف الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:24
يديو الجيش والبوليس يفوجوا شويا ويشبعوا موسيقى فموازين الناس تقهرات بسرابس والخبز اليابس أما الشعب قنع منهاد لهبال ديالكم عيينا منطرطروا ونغوتوا لأجل القطع مع مهرجان الذل والعار والعري والمجون ولا حياة لمن تنادي الشعب فواد والدولة فواد ضدا على إرادتنا أحب من أحب وكره من كره ولاكن ونذكركم بأننا سنلتقي في مهرجان الإنتخابات المقبلة ولنا كلمة الفصل .
18 - kadiri الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:25
Tout ça pour dire aux marocains dansez, chantez et taisez vous , ne vous mélez pas de la chose publique , ce n est pas votre affaire éspèce de Mdaouikh
19 - حذاري حذاري حذاري الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:27
حذاري حذاري حذاري من التهور و التعنت و العنترية و السادية،في سبيل الله و الوطن،بدلوا ساعة بأخرى حتى يهمد الطرح يا أصحاب الحل و العقد،و تشبتوا بالأخلاق و الإنصات و الحوار و التواصل و تبادل الأفكار لعلكم تنجحون في استعادة الثقة لهذا الشعب المفقر المهمش الحزين المجهل المريض،ريثما نوفر هذه الأموال الطائلة لبناء الإنسان و المستشفيات و الجامعات و المدارس و الشركات للمغاربة أصحاب الحق و الوطن،و من بعد قد نستطيع تنظيم موازين لكل أسبوع كما تفعل الدول الديمقراطية التي تفضل الاشتغال على الأولويات المهمة التي تضمن العيش الكريم لشعوبها و لضيوفها المهاجرين،و أيام الله طويلة يا أصحاب القرار،فالتعنت لا يولد إلا التعنت،و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون،و الله المستعان و اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد من أجل سلامة الوطن و التنفيس عن الخواطر و الحد من الاحتقان و حقنا للدماء،و السلام ختام من كريان سنطرال بالبيضاء الكبرى.
20 - mohamed الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:28
آمن وطني لي خدام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مكينش أجهز أخرى
21 - الحسين الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:30
أحوال الوطن العربي من الماء إلى الماء تبكي الصخر. لماذا الغناء ؟ ما الذي تحقق في مختلف الأقطار العربية؟ تخلف في جميع الأصعدة. حروب ودمار وخراب وتفتيت للدول ليبيا سوريا اليمن العراق فلسطين...والباقي في الطريق . كان بالأحرى أن تنظموا مهرجانات للبكاء. رقص وغناء في الحارات والازقة والشوارع وكأننا دولة النرويج. اللهم أجعل وجودي في الوطن من مغفرة الذنوب.
22 - fidni الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:34
نحن مقاطعون لي هذا المهرجان الذي يحترم خصوصيات الأمة المغربية و لا ثقافته ،إن المال يحتاجه الشعب المغربي الذي لازال فيه أناس يسكنون الكهوف و يعانون قساوة البرد والفقر ،يجب أن نتقي الله في شعب تنتهك البطالة شبابه واطفال الشوارع يتلذذ بها الكلاب الظالة من البشر ومستشفيات تستحي ان تذخل إليها و المدارس مستوى تعليمها في نزول مستمر
23 - mouktadi abderrazak الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:39
لم أعد أعرف او أستوعب ما يقع في هذا البلد الحبيب الذي ننتمي إليه .نريد العيش وننعم بالسلم والامان والرخاء والازدهار وان تنمحي الأمية بين الشعب المغربي .لكن للاسف طالب الشعب بمقاطعة بعض المنتوجات الإستهلاكية فنعثوه مسؤولون الواجهة بارذل الاسماء ( لمداويخ - القطيع - المجهولون - ..........) والان يطالب الشعب بمقاطعة موازين لما يرى فيها من تبذير لمال الشعب . وبعض المناطق النائية تعيش في خصاص للطرق والمدارس والمستشفيات.وموقع بالحسيمة وما يقع بجرادة خير دليل على ما نقول اتقوا الله في هذا البلد الحبيب . ايتها الاحزاب ايها السياسيون والله ثم والله إن اشد ما اخافه على الشعب هو طمعكم وخيانتكم وبيعكم للذمم وتقلبكم لكل الاتجاهات ولايهمكم الا المصالح الخاصة.
24 - غير دايز الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:50
يحاولو يتفقدو السكن العشوائي
يتفقدو المستشفيات
يتفقدو المدارس المكتضة
شحال و شحال
يتفقدو المستشفيات
يتفقدو المدارس المكتضة
شحال و شحال
25 - كفى الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:54
لمن يقول أن موازين لا تكلف شيئا من جيوب المغاربة فهذا خطأ،لأنه إذا كان ممول من طرف شركات تجارية،فهي لن تؤدي واجبها الضريبي على ذلك التمويل وتكون معفاة منه،زيادة على تبدير العملة الصعبة .
لماذا لا ينظم هذا المهرجان في الصويرة حتى نعتبره دعاية سياحية قد تجلب الأجانب وتكون مربحة،أما الرباط فهي مدينة إدارية.
لماذا لا ينظم هذا المهرجان في الصويرة حتى نعتبره دعاية سياحية قد تجلب الأجانب وتكون مربحة،أما الرباط فهي مدينة إدارية.
26 - رشيد أبو السمح الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:06
لكل استعداداته، من حقهم الاستعداد لضمان امن العباد والبلاد لان بلدنا بلد أمن وأمان، لكن من حقنا نحن أيضا أن نستعد لمقاطعة مهرجي موازين "مغرب التفاهات" لانه ليس من أعرافنا ولا من أعراقنا ولأنه محاولة لطمس هويتنا الثقافية والدينية والمجتمعية.
27 - fahd الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:10
متمنياتنا بالنجاح لهذا المهرجان الغنائي الرائد!
تعليق غير لائق
-18
28 - vraibidawi الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:14
هذه التعبئة كاملة من أجل موازين ؟ سبحان الله. ..لو وظفتم كل تلك الجيوش لمكافحة الفساد والجريمة المستفحلة داخل مجتمعنا ووفرنا كل تلك الأموال لمشاريع ومساعدة أناس في أمس الحاجة لكانت الصورة أجمل وانبل وأعظم ولكن هيهات وشتان بين الرجال الأحرار وال......
29 - توفيق الاثنين 18 يونيو 2018 - 20:17
مع الأسف الشديد، لا تساوي رغبة الشعب شيئا عند أولياء أمر بلاد المغرب. رغم كل ما قيل و يقال و رغم الاحتجاجات العامة و الخاصة الجماعية و الفردية الوطنية و الخارجية في الشوارع و عبر مواقع التواصل يستمر الحشد و إنفاق و هدر أموال الشعب بكل عزيمة و تحد سافر لإرادة المغاربة. لكن يمكن لكل هذه التحضيرات و التحديات و الأوامر و البدل المخزنية أن تدهب سدى اذا ما نفذ المغاربة وعدهم بعدم حضور حفلات الغناء. معدل الحضور هو محرار مقياس إرادة و رغبة و تكافل المغاربة أمام تعنث المخزن.
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