24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3317:1420:4522:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. الرقم السري (5.00)

  2. مؤتمر يحوِّل مراكش إلى وجهة للمحتجين ضد خوصصة التعليم (5.00)

  3. التوهج يعود إلى "حراك الريف" ببرنامج لإطلاق سراح المعتقلين (5.00)

  4. طرق تطوان تتعزز بنفقين لاستقبال المصطافين (5.00)

  5. رؤساء ومنتخبون يفضلون "متعة المونديال" على مشاكل السكان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حريق مهول في الرباط

حريق مهول في الرباط

الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:30

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - hayat الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:48
يا للانقاد الفعال!!!!واحد قابط التيو بحال كيسقي الجردة و عشرة كيتفرجو.!!!!!كنتكلم على هادوك اللى كيسميوهم رجال المطافئ...
وا اسفاه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
2 - سفسوف الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:49
السلام عليكم
الشوهة سيارة إطفاء واحدة ومن الجيل القديم وأين؟؟؟ في مدينة الرباط العاصمة .تريدون تنظيم كأس العالم؟ الاتستحيون ولكن عندما يحضر النفاق يذهب الحياء.أنا لم يتبقى لي إلا أن انكر انني مغربي....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
3 - ريان الاثنين 18 يونيو 2018 - 16:50
الله يعوض ليهم ما اتارني في الفديو هو استعمال خرطوم مياه واحد في مثل هدا الحريق أمر يدعو إلى التحصر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.