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كُتّاب وآراء
مغاربة يتمنون فوز تونس
الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - ندى الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:16
نتمنى الفوز لإخواننا التونسيين لعلهم ينسوننا مرارة الهزيمة امام ايران يالله جابوها يا رجال
2 - مغربي من الريف الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:18
نتمنى لتونس الشقيقة التوفيق في مباراتها امام انجلترا.ولكن كممثلة الى جانب المغرب للمغرب الكبير وافريقيا ليس ممثل العرب لانهم لا يستحقون ان تربح تونس او المغرب ونقول تمثل العرب.لانهم غدرونا ،غدرتنا سعودية امارات اردن لبنان كويت بحرين...
3 - عسو الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:23
نحن المغاربة نشد على أيادي إخواننا في تونس و نشجع الفريق التونسي. التوانسة والمغاربة إخوة ولنا ولكم واجب الدعم والتشجيع. نحن المغاربة نقول لإخواننا في تونس الخضراء نحبكم ونحن معكم.
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