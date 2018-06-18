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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تفاصيل حريق ضخم بالرباط

تفاصيل حريق ضخم بالرباط

الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ashraf الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:38
الله يعوض عليك ..ما دام لم تحدث خسائر بشرية .. الجانب الأمني في المشاريع التجارية في المغرب تقريبا مغيبة .. الى جانب كذلك التأمين على الحوادث منعدم تقريبا .. لهذا يجب إعادة النضر في هذا المجال..
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13
2 - حسين الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:48
بعد فاجعة شقة طنجة على الله ما يكون مول الحانوت حتى هو تاني نسي شارجور متاع الشينوا في لبريز ديال الضوء
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9
3 - صقف الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:56
حالة يرثى لها وليس لا يرثى لها الشعب كلخوه
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18
4 - Hassan Sima الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:56
ليست هـناك شروط السلامة المحل بغا إترتق بالسلعة مما سهـل إنتشار النار في گافة المنزل إن لم يگن المحل مؤمن فهـذا أمر مؤسف حمد لله على سلامة الناس
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9
5 - brahim الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:21
اللهم نسألك اللطف. اخلف الله انشالله
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