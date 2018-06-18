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كُتّاب وآراء
المنتخب يصل إلى موسكو
الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - ماجدة الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:38
هيا ياأسود ننتظر زءيركم في قلب روسيا تخلصوا من الضغط النفسي وهبوا البحر أمامكم والعدو وراءكم وقلوبنا معكم
2 - العبدي الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:38
من فضلكم وريونا فيديوهات المعروضين من برلمانيين و فنانة ووو على حساب المال العام و لوطيﻻت اللى نازلين فيهم و الريسطورات اللى مريزيرفيين على حسابهم .
3 - Nadja Chamaque الاثنين 18 يونيو 2018 - 17:55
باينة على أسود الأطلس ماشيين لروسيا غير باش يدوزو هاد الصيف
4 - معتوهة الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:02
وا لي مشا بصحتو و راحتو ..المعروضة من الخير...
ولكن لي عارض عليهم و مامخلصش من جيبو لا سماحة ليه تال غدة عند الله.....
و المنتخب كنقول ليه كلشي ممكن....
ولكن لي عارض عليهم و مامخلصش من جيبو لا سماحة ليه تال غدة عند الله.....
و المنتخب كنقول ليه كلشي ممكن....
5 - skorta7 الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:19
بصحتكم تمتعوا معا روسكم وشعب شداه الخلعة مسكين مصدوم قليل عليه حيت مزالة فيه الذوخة منين افيق غدي يلقى القطار دازو كية لجات فيه هههه
6 - غيوووور الاثنين 18 يونيو 2018 - 18:29
بالنسبة ليا انتصرو او لا لا يهم. لاني مغانستافد والو . وشا اعباد الله الراتب ديال المدرب 250 مليون سنتم فالشهر. يعني الكاس كامل مايكفيش فالخلصة تاع المدرب . منكر
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