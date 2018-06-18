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كُتّاب وآراء
نجاة منتخب السعودية من كارثة
الاثنين 18 يونيو 2018 - 19:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
2 - الميداوي الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:02
الله يحفظ جميع المسلمين، لو كانت في الجو لكانت كارثة
3 - عربي الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:04
الحمد لله على السلامة وبالتوفيق لكل العرب في روسيا
4 - الله المستعان الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:06
الحمد لله على سلامتهم إخواننا اللهم احفظهم
5 - الرحماني الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:13
دائما تظهر النار خارجة من محركات الطائرات نظر لقوة المحرك أنه شيء عادي ولاخطر هناك من يركب الطائرة دائما يرى تلك الشرارة تخرج من المحركات
6 - مغربي الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:23
الحمد لله على سلامتكم. وحفظ الله المسلمين جميعا.
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