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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ملخص تونس وإنجلترا

ملخص تونس وإنجلترا

الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:22

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عاجل الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:38
شاهدت النصف الساعة الاخير لمقابلة تونس وإنجلترا وخلصت الى هاته الخلاصة ،نحن العرب وكأننا خُلقنا فقط للدفاع،في الحروب ندافع في الرياضة ندافع في الاعلام ندافع ،الكل يهاجمنا ونحن ندافع ،لما لا نختار الهجوم ولنبدأ بالكرة.
الاستمرار في الدفاع يعني الخسارة.
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55
2 - nino lanalysien الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:38
je panse que le foot marocain peux faire la mo3jiza pour faire la catastrofe naturel des espagnien et le portugalien inchalah la coupa del mondo est marocaine inchalah ya rab
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-5
3 - Aziz_Canada الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:42
السعودية هي التي لعبت جيدا لمصلحة السعوديين...منذ البدايه لم توهمهم بالفوز واستقبلت اهداف منذ البداية..بذلك ابعدت عليهم مراره التعصب والسكري والزهايمر ...في مابعد الدقيقه 90
على المغرب.تونس ومصر التعلم من السعودية رافة بمشجعيهم

تعووود حليمه (العرب) الى عادتها القديمة..... الجمله الشهيرة انهزمنا بشرف التي اسمعها منذ عقود ويتستمر لعقود اخرى... شوط ثاني كله دفاع للمنتخب التونسي والرجوع الى الوراء...ادا كنت خايف من الهجوم خليك في افريقيا لا تمشي كاس العالم
لمهم المشاركة...ياااااعرب
✈✈✈✈✈✈✈✈سعوديه
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14
4 - Hassan الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:51
يجب إعادة النظر في طريقة التنقيط وذلك باحتساب نسبة إمتلاك الكرة في نصف الفريق الخصم..ليس من العدل أن فرق تهاجم طوال المقابلة وفرق أخرى تدافع فقط
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10
5 - خاكم الاثنين 18 يونيو 2018 - 22:57
نفس الهفوات في الوقت الميت صبحان الله العرب كلهم يفعلون متل هده الاخطاء القاتلة لو اخرجها اللاعب الى التماس كان احسن لكن الترعيدة والعقدة الاوربية حاضرة في عقل جل اللعبين
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15
6 - Amazighi الاثنين 18 يونيو 2018 - 23:10
تونس لعبيت ببراعة لكن بدون هجوم يخصم الهجوم والاجنجة ميتة ..القوة الجسمانية للاعبين متميزين و المراوغات و التركيز متميز ،لكن الهجوم منعدم طوال المبارة والاجنحة فارغة لمدة تسعين دقيقة ..تونس حررت نفسها من الخوف من الفشل بعد الثورة و اصبح اللاعبين احرار في تفكيرهم و تقنيتهم و قرارتهم ..
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-4
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