24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/06/2018
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:45
|22:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟
- الرئيس بوتين والهجرة الفرنكوفونية غير الشرعية!
- بدائل الحكومة الملتحية
- تأثير الشّعر الأندلسيّ في فِيثِينْطِي ألِكْسَنْدرِي
- تطوير مركز أبحاث لكشف الغوامض الفيزيائية
- مؤتمر يحوِّل مراكش إلى وجهة للمحتجين ضد خوصصة التعليم
مؤتمر يحوِّل مراكش إلى وجهة للمحتجين ضد خوصصة التعليم (5.00)
رؤساء ومنتخبون يفضلون "متعة المونديال" على مشاكل السكان (5.00)
"الساعة الجديدة" تربك الامتحانات .. وخبير يحذر من اضطرابات (5.00)
- "المراعي" السعودية تستعد لإطلاق سلسلة إنتاج الحليب في المغرب - (145)
- رؤساء ومنتخبون يفضلون "متعة المونديال" على مشاكل السكان - (93)
- هاري كين يذيق "نسور تونس" هزيمة مريرة في "المونديال" - (84)
- فجر: اللاعبون البرتغاليون "بشر مثلنا" يملكون قدمين وساقين - (80)
- نواب "يستغلون" انشغال المغاربة بـ"المونديال" لإحياء معاشاتهم الميتة - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أجواء المونديال من قلب روسيا
الاثنين 18 يونيو 2018 - 23:53