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كُتّاب وآراء
أجواء المونديال بموسكو
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - رسيد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 12:12
شوفو الناس كيفاش محتافلا و خالقا السعادة ، دياولنا مشاو شي باغي غا يبوس شي شدوه باغي يحرك ، شي غا مخلصين عليه الله يسمح لهم ، كم انت كبير يا بلدي !!
2 - المجيب الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 12:31
موسكو ستذكرنا بمعركة وادي المخازن والملوك الثلاثة. فالى الامام يا احفاذ المنصور الذهبي؛ " ان تقبلوا نعانق وان تذبروا نفارق".
3 - موحا الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 12:35
نتمنى الانتصار للمنتخب المغربي ضد اسبانيا والبرتغال ولكل من مصر وتونس في مصارهم الرياضي
4 - عزة النفس الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 12:43
اتمنى التوفيق للمنتخب المغربي واتمنى ان لا يتهافت اي من لاعبين المغاربة على تغيير القميص مع رونالدو ويحفظوا ماء الوجه، اعرف قيمة رونالدو عند البعض منهم وخصوصا امين حاريث الذي سوف يريد ان يظهر انه نجم ساطع من كثرة المراوغات بدون تسجيل اي هدف امام رونالدو والله الموفق
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