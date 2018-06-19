24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/06/2018
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:45
|22:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟
- كنز بولمان
- الكولومبي سانشيز يحصل على أول بطاقة حمراء في المونديال
- كولومبيا بعشرة لاعبين تسقط أمام "الساموراي" الياباني في المونديال
- خمس ملاحظات في النقاش الدستوري حول إقالة الملك للحكومة
- المندوبية العامة تنفي استمرار التعذيب في السجون
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأندلسي والمنتخب المغربي
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:11
و راه ما كاين لا كعبي ولاشئ واحد انهم كلهم نفس الشئ كلهم ضعيفين جدا في لعبهم ليس لديهم تكتيكا جيدا . ما تبدلوا الغير الا بما اكفس منه شئ واضح للغاية اخترنا اللاعبين غير مؤهلين غير ناضجين للعب الكروي التكتيكي العالي مدروسا متقدما جيدا وهذا هو المشكل الحقيقي في الواقع من البداية (la sélection des joueurs à était mal faite) هذه هي الحقيقة من البداية . اخترنا اللاعبين بذون مستوى اللعب العالي جيدا. هادوا شبان مزالين بعيدين عن اختيارهم في كأس العالم . وهذه هي الاسباب لفريقنا الوطني المغربي الذي لم يرى النور منذ 1986 ومن قبله
2 - المنيعي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:28
أطر بحال الأندلسي وغيرهوم من اللاعبين القدامى اللي عطاو بزاف الكرة المغربية خاصهوم يكونوا أطر فعالة داخل الجامعة الملكية لكرة القدم, ماشي غير فلان وباة صاحب فلان. هاد مشكل كبير في طبيعتنا في المغرب، تايبالي بحال يلا الفكر العام المنتشر ما باغيش الخير للبلاد، للأسف
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2