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كُتّاب وآراء
يتيم ومغربيات الفراولة
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:23
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - وسيم الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:45
اسي وزير قدم استقالة ديالك اخلي عندك شوية كرامة راه والله لا خليتي راسك اضحوكة في راي عام دولي الوطني
2 - العبدي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:00
لم نطلب منك توصل او لم تتوصل. الشروط التى وضعتموها مجحفة في حق العامﻻت وقمعية وديكتاتورية مثل سحب الجوازات وغيره يجب ان تعلم انك كنت تتفاوض من موقع ضعيف والضعيف ﻻ مكان له وسط اﻻقوياء.
3 - مصطفى المذكوري الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:01
هاذ الوزارة ديال العدالة والتنمية..
ما فهمت مالهم.. هل أصابهم الهذيان ام فقدوا البصيرة.. يعني نصدق الضحية ام نصدق وزير مسردب
ما فهمت مالهم.. هل أصابهم الهذيان ام فقدوا البصيرة.. يعني نصدق الضحية ام نصدق وزير مسردب
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